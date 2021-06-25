Без туалетного паперу та сосиски на сніданок: All inclusive у Кирилівці за 2 тис. шокував українців

Курортна Кирилівка шокує сервісом / ria-m.tv

Курортна Кирилівка залишається одним з найпопулярніших міст для відпочинку Приазов'я. Острів Бірючий деякі відпочиваючі порівнюють з українськими Мальдівами. Але про сам курорт думки розійшлися.

Туристи скаржаться на відпочинок в Кирилівці через те, що номер в готелі коштує 2 тисячі гривень на добу зі сніданком. Але при цьому там не було навіть туалетного паперу, а покоївки не прибирали.

"Нам сказали, що забронювати номер можемо мінімум на 5 днів, хоча на Трійцю всього 3 вихідних. І тільки в цьому випадку нам його продадуть за 2 тис. грн. за добу. Ми пішли на ці умови. У номері не виявилося навіть туалетного паперу. Довелося купувати. Лежаки платні. На сніданок сосиски, які ми вважаємо шкідливою їжею і не вживаємо. Альтернативи немає", - повідомила українка, передає РИА Мелітополь.

За словами жінки, в номері ніхто не прибирав і рушник поміняли тільки на четвертий день, перед від'їздом відпочиваючих. Вона зазначила, що заїзд відбувається о 14:00, але звільнити кімнату просять о 10:00 через прибирання.

"Загалом, коли вам розповідають, про All inclusive, то це не про Кирилівку. Тут навіть заплативши пристойні гроші, з собою завжди потрібно носити гаманець", - підсумувала туристка.

Реклама

Варто відзначити, що туристів цього року в Кирилівці чимало. Люди просто "штурмують" курортне місто, і це незважаючи на появу медуз.

Як раніше повідомляв Главред, в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах.Туристами не дають спокою морські блохи.

А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.