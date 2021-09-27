Бездомна повернула господареві 110 тисяч: отримала 100 гривень на знак подяки

Жінка заявила, що якби привласнила собі гроші, ніколи не була щаслива / фото: instagram.com/bezdomnie.ua/

У Бердянську Запорізької області бездомна жінка, риючись у сміттєвому баку, знайшла пакет зі 110 тисячами гривень. Вона звернулася до куратора місцевого притулку для тварин, і вже разом вони знайшли власника цих самих грошей.

Чоловік, якому повернули гроші, назвав правильно місце, де вони були викинуті, і суму, а за свій благородний вчинок бездомна отримала нагороду 100 грн, розповіли у групі "Захистимо права/життя бездомних".

"Він порахував що для бездомної це і так великі гроші! І що їй вистачить. Думаєте безпритульна засмутилася через таку несправедливість? Абсолютно ні. Наталя, посміхаючись, каже: "Моя совість чиста, це найголовніше для мене". А на питання чому вона не забрала ці гроші собі і не почала нове життя, відповідає: "Ви правда думаєте, що можна почати нове життя з тим, що не твоє?",- розповіли в Instagram-спільноті.

читайте такожУ Дніпрі підліток вбив бездомного - ЗМІЯк виявилося, отримані від власника пакету 100 гривень Наталя собі також не забрала - вона віддала їх на допомогу бездомним тваринам. Жінка додала, що якби привласнила собі гроші, ніколи не була щаслива.

Раніше ми розповідали, що в Подільському районі Києва біля Воздвиженки кілька місцевих жителів під час висадки фруктових дерев виявили скарб зі старовинними римськими монетами-денаріями, металевими застібками для одягу (фібули) і залишками кераміки.