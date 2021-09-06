Біженці з Афганістану частіше освіченіші за українців - Арестович

Радник глави Офісу президента заявив, що в Україні буде облаштовано табір для афганських біженців, розрахований на 5 тисяч осіб.
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив на YouTube-каналі Ukrlife, що біженці з Афганістану найчастіше набагато більш освіченіші, ніж середньостатистичний українець.
Радник глави Офісу президента заявив, що в Україні буде облаштовано табір для афганських біженців, розрахований на 5 тисяч осіб. На думку Арестовича, проблем із ними не виникне.
"Це ж не дикі моджахеди з кинджалами в руках. Це освічена публіка, яка пропрацювала із Західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегрована до західної спільноти", - сказав Арестович.
Також він заявив, що в Україні біженців із Афганістану будуть використовувати як перекладачів.
Трагедія в Афганістані - про що раніше писав Главреед
США після 20-річного перебування в Афганістані схвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент має повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.
Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.
Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані завершений.
Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден схвалив правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.
Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.