Біженці з Афганістану частіше освіченіші за українців - Арестович

Арестович висловився про біженців з Афганістану / УНІАН

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив на YouTube-каналі Ukrlife, що біженці з Афганістану найчастіше набагато більш освіченіші, ніж середньостатистичний українець.

Радник глави Офісу президента заявив, що в Україні буде облаштовано табір для афганських біженців, розрахований на 5 тисяч осіб. На думку Арестовича, проблем із ними не виникне.

"Це ж не дикі моджахеди з кинджалами в руках. Це освічена публіка, яка пропрацювала із Західною коаліцією і знає мови. Часто вона освічена набагато більше, ніж середньостатистичний українець, і інтегрована до західної спільноти", - сказав Арестович.

Також він заявив, що в Україні біженців із Афганістану будуть використовувати як перекладачів.

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США після 20-річного перебування в Афганістані схвалили рішення про виведення своїх військ з країни. Американський військовий контингент має повністю піти з території афганської держави до 31 серпня.

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Талібан стрімко захопив владу в Афганістані. 15 серпня бойовики угруповання заявили про контроль над Кабулом. Президент країни змушений був рятуватися втечею.

Представник Талібану Мухаммед Найїм зробив заяву про те, що багаторічний військовий конфлікт в Афганістані завершений.

Помічник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 16 серпня сказав, що Байден схвалив правильне рішення щодо Афганістану. У країні так і не вдалося побудувати сильну армію, яка могла б дати відсіч противнику.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус бачить небезпека у виведенні військ США з Афганістану. Він вважає, що ситуація призведе до катастрофи для американської держави і його союзників.