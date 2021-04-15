Безробіття або пандемія: соціологи дізналися в українців головні проблеми країни

Соціологи з групи Рейтинг опитали 2 тисячі українців старше 18 років, які проживають у всіх областях, крім анексованого Криму і ОРДЛО
Навесні нинішнього року українці вважають, що найважливіші для України проблеми - військовий конфлікт на Донбасі, високий рівень безробіття і епідемія коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, яке провели співробітники соціологічної групи Рейтинг.
Соціологи 24-28 березня нинішнього року опитали 2 тисячі українців старше 18 років, які проживають у всіх областях, крім анексованого Криму і ОРДЛО
Виявилося, що ключовими проблемами країни українці вважають військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) і епідемію коронавірусу (35%). При цьому, в порівнянні з липнем минулого року, трохи зросла кількість респондентів, які відзначають перші дві з перерахованих проблем. Однак кількість тих, хто називають основною проблемою пандемію, збільшилася майже вдвічі.
27% учасників опитування вважають важливою проблемою для країни низький рівень зарплат і пенсій, 21% ‒ хабарництво і корупцію у владі, по 19% ‒ некомпетентність влади і підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% ‒ неможливість отримати якісне медичне обслуговування.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- 71% опитаних українців вважають, що коронавірус COVID-19 створений штучно. 19% припускають, що він виник природним шляхом.
- 7% учасників опитування вагалися з відповіддю, 3% відзначили інший шлях появи вірусу.
- У лютому 2021 року опитування Соціологічної групи "Рейтинг" показало, що більшість українців незадоволені діями влади щодо боротьби з епідемією коронавірусу.