Безробіття або пандемія: соціологи дізналися в українців головні проблеми країни

Соціологи дізналися в українців головні проблеми країни / УНІАН

Навесні нинішнього року українці вважають, що найважливіші для України проблеми - військовий конфлікт на Донбасі, високий рівень безробіття і епідемія коронавірусу. Про це свідчать результати опитування, яке провели співробітники соціологічної групи Рейтинг.

Соціологи 24-28 березня нинішнього року опитали 2 тисячі українців старше 18 років, які проживають у всіх областях, крім анексованого Криму і ОРДЛО

Виявилося, що ключовими проблемами країни українці вважають військовий конфлікт на Сході України (47%), відсутність роботи, безробіття (37%) і епідемію коронавірусу (35%). При цьому, в порівнянні з липнем минулого року, трохи зросла кількість респондентів, які відзначають перші дві з перерахованих проблем. Однак кількість тих, хто називають основною проблемою пандемію, збільшилася майже вдвічі.

27% учасників опитування вважають важливою проблемою для країни низький рівень зарплат і пенсій, 21% ‒ хабарництво і корупцію у владі, по 19% ‒ некомпетентність влади і підвищення тарифів на комунальні послуги, 16% ‒ неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

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