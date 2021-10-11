"Шалено люблю": на похоронах Скороход поцілувала Полякова і нарвалася на гнів сім'ї нардепа

Ганна Скороход біля труни Антона Полякова / PavlovskyNEWS

У Чернігові пройшла церемонія прощання з народним депутатом Антоном Поляковим. Похорон відбувся на міському кладовищі Яцево.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, Полякова поховали недалеко від могил АТОвців.

Зазначається, що після прощання з Поляковим у центрі Чернігова, де було кілька нардепів, на цвинтар політичний істеблішмент вже не приїхав. З народних обранців на похоронному процесі була присутня тільки Ганна Скороход.

Як уточнює Telegram-канал Політика країни, Скороход привезла на похорон великий похоронний вінок, на траурній стрічці якого було написано: "Я тебе шалено люблю".

/ t.me/stranaua

Крім того, Скороход підходила прощатися до труни і поцілувала Полякова прямо в губи. Такий вчинок викликав обурення родичів покійного.

Реклама

/ t.me/stranaua

Видання додає, що після того, як труну з Поляковим поховали, родичі запросили всіх присутніх на поминальний обід. Однак між родичами Полякова, зокрема його матір'ю, і Скороход відбулася серйозна розмова. Обидві сторони виглядали досить вороже налаштованими, а за підсумком діалогу розійшлися в різні боки.

читайте такожКричала, що вагітна і дзвонила померлому: ЗМІ розкрили деталі романа Скороход і Полякова

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дружина померлого нардепа Галина різко відреагувала на появу на похоронах іншого нардепа Скороход, яку ЗМІ назвали співмешканкою Полякова.

Поки журналісти спілкувалися з депутатами на вулиці, попрощатися з Поляковим прийшла його співмешканка Скороход. Коли її побачила вдова Полякова, то запитала, як вона посміла прийти.

Що відомо про особисте життя Полякова і Скороход

Антон Поляков і Ганна Скороход / УНІАН

Відзначимо, що влітку у Львові журналісти засікли разом відпочиваючих Полякова і Скороход. Вони перебували за столиком в кафе і близько спілкувалися.

Додамо, що Скороход заміжня за Олексієм Алякіним, у них є маленький син. Парламентарій Антон Поляков перебував у шлюбі. Зі своєю дружиною Галиною він виховував двох дочок.