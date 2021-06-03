Бив кулаками по голові і незабаром задушив 11-місячного сина: батькові-вбивці винесли жорсткий вирок

Батько задушив свою дитину / pixabay

Суд у Чернігові виніс жорсткий вирок батькові-вбивці. 36-річний чоловік вбив свого маленького сина з особливою жорстокістю.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Чернігівської області, його засудили до довічного ув'язнення.

"Чернігівський Апеляційний суд задовольнив апеляцію ювенального прокурора та, скасувавши в частині призначеного покарання рішення суду першої інстанції, засудив до довічного позбавлення волі 36-річного жителя Чернігова за вбивство з особливою жорстокістю свого 11-місячного сина та зберігання наркотиків (п.п. 2, 4 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 309 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Судом встановлено, що 22 червня 2019 року обвинувачений, перебував у своїй квартирі в стані алкогольного сп'яніння, на очах у 2-річного сина з особливою жорстокістю завдав іншому своєму 11-місячному малюкові кілька десятків ударів по голові, в груди і в живіт. Потім він закрив дитині рот і ніс і тим самим задушив.

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Суд першої інстанції призначив чоловікові покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Прокурори з таким вироком суду не погодилися і подали апеляційну скаргу про призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Чернігівський Апеляційний суд визнав скаргу обґрунтованою та задовольнив її.

Як раніше повідомляв Главред, в березні Україну потрясла історія про зґвалтування і вбивство 7-річної мешканки села Щасливе Херсонської області Маші Борисової.

Дівчинка зникла 7 березня в Щасливому. 11 березня її знайшли мертвою у в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь. На тілі знайшли ознаки насильницької смерті. Дівчинку зґвалтували.

14 березня стало відомо, що поліція затримала підозрюваного у вбивстві Маші Борисової. Ним виявився 62-річний чоловік - друг батька дівчинки.