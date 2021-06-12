Жорстоке побиття дівчинки у Харкові: Геращенко заявив, що "мерзота" відповість за законом

Олександр Тараник зі звірячою жорстокістю бив дівчаток у Харкові / скріншот

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко відреагував на моторошний інцидент у Харкові, де неповнолітній хлопець посеред білого дня жорстко побив на вулиці дівчину.

Як написав Геращенко у Facebook, хлопцеві 16 років (народився в серпні 2004 року). Звуть його Тараник Олександр Ігорович.

"16 річна мерзота в Харкові вирішила самостверджуватися за допомогою жорстокого побиття дівчаток. Спочатку його спіймали однолітки і змусили, стоячи на колінах, вибачатися перед побитими ним дівчатами. А тепер ще доведеться відповісти і перед законом і отримати судимість", - написав заступник міністра.

"Чому ніхто з підлітків, хто був поруч, навіть не спробував зупинити бузувіра? У всьому цьому розбиратимуться слідчі поліції, прокурор і суд", - додав Геращенко.

Як на жорстоке побиття дівчинки відреагували в Мережі:

"У молоді сучасної розуміння "слабка стать" закінчилося. Порядності ніякої"

"А бригада мовчазних свідків як співучасники, оскільки бездіяльність це теж злочин"

Як повідомляв Главред, в Мережу потрапило відео, як хлопець б'є беззахисну дівчину, немов боксерську грушу. Удари неадекват завдає руками і ногами по обличчю і голові, хапає її за волосся. Інцидент стався в Харкові.

При цьому на лавочці поруч сидять люди, і ніхто з них не спробував заступитися за постраждалу – вони спокійно спостерігали за побиттям.

Що стало причиною інциденту - невідомо. У дівчини зламаний ніс. Пізніше з'ясувалося, що цей випадок побиття не єдиний на рахунку хлопця.