Бив пістолетом по голові: Медведчук мало не потрапив за ґрати через побиття підлітка

Журналісти з'ясували, що в 1973 році тоді ще студент Віктор Медведчук разом з ще двома членами оперативного загону побив 15-річного хлопця Андрія Кричака.
Нардеп, голова політради партії Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ) Віктор Медведчук під час навчання в університеті фігурував в історії з побиттям підлітка. Тоді його виключили з навчального закладу, але потім відновили.
Подробиці скандальної історії розкрили в ефірі ток-шоу Право на владу на каналі 1+1. За даними журналістів, під час навчання на юридичному факультеті Київського держуніверситету Віктор Медведчук став командиром Комсомольського оперативного загону добровільної народної дружини Ленінського райкому комсомолу столиці УРСР.
8 листопада 1973 року під час чергування він разом із ще двома членами оперативного загону побив неповнолітнього 15-річного підлітка Андрія Кричака.
"Андрій вийшов на вулицю Пушкінську, де він жив. Зустрівся з друзями. Базікали, голосно про щось говорили. На них звернула увагу комсомольська дружина. Підійшли. Зробити зауваження. Двоє втекли, а Андрія вони заламали і потягли розбиратися, чому він так голосно розмовляв. Підліток вирішив чинити опір. Його почали дуже жорстоко бити. У нього було зламано ребро", - йдеться у повідомленні.
Віктор Медведчук, який тоді навчався на третьому курсі університету, гумовим пістолетом бив Андрія по голові.
"Тоді йому світило два роки в'язниці, його відрахували з університету. Але через деякий час його відновили і він продовжив своє навчання", — повідомили в програмі.
Зараз Андрію Кричаку 63 роки. Живе в Род-Айленді в США.
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Суд над Медведчуком - про що раніше писав Главред:
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- Суддя В'ячеслав Підпалий вирішив відправити лідера ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.
- Віктора Медведчука звинуватили в держзраді в травні. За даними правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України і причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна стверджує, що ні в чому не винен.
- У лютому 2021 року Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.