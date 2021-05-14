Бив пістолетом по голові: Медведчук мало не потрапив за ґрати через побиття підлітка

Спливла скандальна історія з минулого Медведчука / УНІАН

Нардеп, голова політради партії Опозиційна платформа - За життя (ОПЗЖ) Віктор Медведчук під час навчання в університеті фігурував в історії з побиттям підлітка. Тоді його виключили з навчального закладу, але потім відновили.

Подробиці скандальної історії розкрили в ефірі ток-шоу Право на владу на каналі 1+1. За даними журналістів, під час навчання на юридичному факультеті Київського держуніверситету Віктор Медведчук став командиром Комсомольського оперативного загону добровільної народної дружини Ленінського райкому комсомолу столиці УРСР.

8 листопада 1973 року під час чергування він разом із ще двома членами оперативного загону побив неповнолітнього 15-річного підлітка Андрія Кричака.

"Андрій вийшов на вулицю Пушкінську, де він жив. Зустрівся з друзями. Базікали, голосно про щось говорили. На них звернула увагу комсомольська дружина. Підійшли. Зробити зауваження. Двоє втекли, а Андрія вони заламали і потягли розбиратися, чому він так голосно розмовляв. Підліток вирішив чинити опір. Його почали дуже жорстоко бити. У нього було зламано ребро", - йдеться у повідомленні.

Віктор Медведчук, який тоді навчався на третьому курсі університету, гумовим пістолетом бив Андрія по голові.

"Тоді йому світило два роки в'язниці, його відрахували з університету. Але через деякий час його відновили і він продовжив своє навчання", — повідомили в програмі.

Зараз Андрію Кричаку 63 роки. Живе в Род-Айленді в США.

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