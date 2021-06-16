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"Бив по голові телефоном": п'яний чоловік посеред білого дня напав на дівчину та погрожував

16 червня 2021, 21:49

Анна відпочивала на дитячому майданчику скверу прапора разом з подругою і дитиною. Її увагу привернула чорна "Мазда".

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У Кілії дівчину побив її знайомий

Кричущий інцидент трапився з мешканкою Кілії, 33-річною Ганною, в минулий понеділок, 14 червня - посеред центральної вулиці міста, прямо навпроти скверу Прапора, близько 18:00 її побив знайомий, якому вона намагалася перешкодити сісти за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Як пише Бессарабія INFORM, в понеділок, 14 червня, Анна відпочивала на дитячому майданчику скверу прапора разом з подругою і дитиною. Її увагу привернула чорна "Мазда", яка "куралесила" по головній вулиці міста, а потім припаркувалася біля лавочки, на якій вони сиділи.

"Я сама вожу машину, відразу зрозуміла, що водій неадекватний — виляв по всій дорозі. Він кілька разів намагався заїхати на тротуар, припаркувався на бордюрі. Я спочатку не надала цьому значення. Відвернутися. Але тут я почула, що він вийшов з автомобіля, відкрив задні двері, а звідти доносився сильний плач дитини, яка кричала: "тато, не треба". Я не знаю, що на мене найшло — я ні про що не думала, не замислювалася про наслідки, підійшла до автомобіля, заглушила його і забрала ключі. При цьому водій намагався витягнути дитину, котра дуже плакала, з машини. У цей момент під'їхала якась жінка, як з'ясувалося пізніше, мама цієї дитини, і, поки тато відволікся на мене, забрала його з собою. Коли водій зрозумів, що я заглушила машину і забрала ключі, то підійшов до мене і сказав: "Я тебе зараз вдарю" (але в не настільки коректному формулюванні, звичайно, це було сказано).

У хлопця я впізнала свого знайомого Юру Ткаченка. Кажу йому: "Юра, заспокойся, воно тобі не треба. Це заради твого ж блага. Ти випив, можеш когось убити. Нехай за тобою хтось приїде".

Він мене не впізнав, настільки сильним було його сп'яніння. Людина була просто не в адекваті. Тоді я йому сказала, що викликаю поліцію, щоб вона відвезла його додому. Я пішла за телефоном до лавочки, на якій сиділа.

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У цей момент він зрозумів, що дитину хтось забрав, знову підійшов до мене, вдарив мене по голові і вибив телефон з рук. Я нахилилася, щоб його підняти, і тоді пішли один, другий, третій... удари. Він мене шість разів ударив по голові своїм телефоном, я намагалася себе захистити, але не могла. Дісталося й моїй подрузі, яка перебувала поруч. Пізніше підбігли мої знайомі, він висмикнув у мене ключі, сів у машину і поїхав. Ми викликали поліцію і швидку. Але я не хотіла проблем: знаю, що у нього дитина, Хлопець молодий, ходить у рейси.

Я відмовилася від госпіталізації, але коли приїхала додому, чоловік на мене подивився, помітив, що у мене очі в різні боки почали бігати, і почалася сильна блювота. Ми викликали швидку, виявилося у мене сильна гематома на голові (на сполучній тканині між черепом і хребтом). Мене терміново госпіталізували, призначили купу крапельниць, уколів. Правоохоронці прийняли заяву", - розповіла Ганна.

За її словами, спроб налагодити ситуацію з боку Юрія не було. А замість вибачень прозвучали погрози.

"Дзвонила тим же вечором його дружина. Мені здалося, що вона була п'яною. Почала погрожувати місцевими "авторитетами", якщо я буду домагатися, щоб її чоловіка покарали. Говорила, що я була неправа, що вона їхала ззаду і бачила всю ситуацію. Але я не могла вчинити по-іншому. А якби він поїхав далі і когось збив? Там поруч багато дітей, я сама мати", - додала постраждала.

Поліція веде розслідування події.

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