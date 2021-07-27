Била дітей і знущалася: скандального стоматолога з Рівного позбавили ліцензії

Стоматологу Інні Кравчук анулювали ліцензію / скріншот

Стоматолога Інну Кравчук з Рівного, проти якої відкрили 5 кримінальних проваджень про побиття дітей- пацієнтів під час лікування, позбавили ліцензії. Тепер лікар не зможе займатися медичною практикою.

Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, під час досудового розслідування встановили, що лікар, зареєстрована як ФОП і яка має власну клініку, порушила ліцензійні умови та стандарти медичної практики.

Міністерство охорони здоров'я видало наказ про позбавлення ліцензії Інни Кравчук після двох перевірок.

"Виявлені порушення стоматологом усунені не були, що стало підставою, за результатами ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, видання Міністром охорони здоров'я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики", — повідомили в пресслужбі прокуратури.

У Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

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Нагадаємо, скандал з дитячим стоматологом Інною Кравчук розгорівся в лютому, після того, як в соцмережах поширили відео з камер спостереження, встановлених в її кабінеті.

На них видно, як жінка разом з помічницею силою утримує хлопчика, а у відповідь на опір б'є його головою об крісло. Незабаром їй оголосили підозру.

Стоматолог стверджувала, що відео несправжнє. За її словами, завдяки ролику колишня роботодавиця хоче позбутися від неї як від конкурентки.

Кілька батьків дітей написали на стоматолога заяви в поліцію.

Відносно Кравчук розпочато провадження, зокрема, за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн), громадські роботи на строк до двохсот годин або виправні роботи на період до року.