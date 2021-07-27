УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Била дітей і знущалася: скандального стоматолога з Рівного позбавили ліцензії

27 липня 2021, 18:19

Підозрювану у побитті дітей стоматолога Інну Кравчук позбавили ліцензії.

false
Стоматологу Інні Кравчук анулювали ліцензію / скріншот

Стоматолога Інну Кравчук з Рівного, проти якої відкрили 5 кримінальних проваджень про побиття дітей- пацієнтів під час лікування, позбавили ліцензії. Тепер лікар не зможе займатися медичною практикою.

Як повідомляє Рівненська обласна прокуратура, під час досудового розслідування встановили, що лікар, зареєстрована як ФОП і яка має власну клініку, порушила ліцензійні умови та стандарти медичної практики.

Міністерство охорони здоров'я видало наказ про позбавлення ліцензії Інни Кравчук після двох перевірок.

"Виявлені порушення стоматологом усунені не були, що стало підставою, за результатами ініційованої прокурором повторної позапланової перевірки, видання Міністром охорони здоров'я наказу про анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики", — повідомили в пресслужбі прокуратури.

У Рівненському міському суді триває розгляд кримінального провадження.

Реклама

Нагадаємо, скандал з дитячим стоматологом Інною Кравчук розгорівся в лютому, після того, як в соцмережах поширили відео з камер спостереження, встановлених в її кабінеті.

На них видно, як жінка разом з помічницею силою утримує хлопчика, а у відповідь на опір б'є його головою об крісло. Незабаром їй оголосили підозру.

Стоматолог стверджувала, що відео несправжнє. За її словами, завдяки ролику колишня роботодавиця хоче позбутися від неї як від конкурентки.

Кілька батьків дітей написали на стоматолога заяви в поліцію.

Відносно Кравчук розпочато провадження, зокрема, за ч.1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. За таке правопорушення загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 грн), громадські роботи на строк до двохсот годин або виправні роботи на період до року.

стоматолог
Зараз ви переглядаєте новину «Била дітей і знущалася: скандального стоматолога з Рівного позбавили ліцензії». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Які речі потрібно викинути з дому, щоб поліпшити здоров'яЯкі речі потрібно викинути з дому, щоб поліпшити здоров'я У київських дворах братимуть гроші за парковкуУ київських дворах братимуть гроші за парковку Ціни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартістьЦіни на соняшникову олію злетять: українців попередили про нову рекордну вартість В Україні з вересня злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільшеВ Україні з вересня злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше Гороскоп на 25 липня для всіх знаків Зодіаку: несподівана зустріч,обман або романтичне побаченняГороскоп на 25 липня для всіх знаків Зодіаку: несподівана зустріч,обман або романтичне побачення

Останні новини

16:28

У МОЗ назвали умову, за якої школи продовжать роботу при посиленні карантину

16:18

Приїхав з Росії та Індії - "ізольований" на 2 тижні: Україна різко посилила правила в'їзду Відео

16:09

Маринована вишня: супер простий рецепт приготування справжніх ласощів Відео

15:57

Країни ЄС дедалі більш націлені на працевлаштування власних громадян - Експерти

15:39

На Прикарпатті на приватний будинок впав літак: ЗМІ повідомляють про загибель льотчика Табанюка Відео

Реклама
15:29

Гуморист Ліги сміху став учасником шоу Танці з зірками 2021

15:25

Українська альпіністка підкорила найнебезпечнішу у світі "гору вбивцю" Відео

15:12

Гороскоп для Діви на серпень 2021: в яких сферах життя гарантований успіх

15:06

"Так, бля*ь. Ось ла*но": плавчиня після золотої медалі виматерилася в прямому ефірі Відео

15:06

Зеленський готується до осені Погляд

14:54

Круїз по джунглях 2021 - рецензія та огляд нового шедевра зі "Скелею" Відео

14:33

Заступник голови Одеської митниці Пудрик спростував інформацію про початок роботи в Держспоживслужбі

14:25

Названо "здорові" добавки, які сильно травмують печінку: чого слід уникати Відео

14:23

"Коли покидьки нажруться": екс-глава МОЗ порівняв вакцинацію від COVID-19 з нацистськими дослідами Відео

14:15

Що таке волатильність і як вона допоможе збільшити дохід

14:14

Тимошенко про результати децентралізації: у громадах по всій Україні будують сотні соціальних об’єктів

14:09

Потужний удар по Росії і світова підтримка: Україна узгодила документ щодо повернення Криму Відео

14:03

"Ми все зробили": Зеленський підтвердив готовність України до отримання траншу МВФ Відео

13:40

Обережно, рак: в яких споживчих товарах містяться хімікати, що викликають смертельну хворобу Відео

13:20

Михайло Поплавський відзняв онука в своєму кліпі на пісню "Сину мій" актуально

Реклама
13:13

На Шрі-Ланці випадково знайшли у дворі найбільше в світі скупчення сапфірів Відео

13:02

Народила прямо в купе: у поїзді Київ-Ужгород з'явилася на світ дитина

12:49

Міфи про дієту: 5 помилкових уявлень про харчування Відео

12:45

Діти грали в гестапо: у Кременчуці малюки на дитячому майданчику зробили свастику

12:27

Міс-Украна Анастасія Суббота оголосила про вагітність еротичною фотосесією

12:24

Поступки Росії і тиск Заходу: Зеленський оголосив про зустріч щодо Донбасу Відео

12:02

Київ готується до нового локдауну: влада складає списки на спецперепустки в транспорт

11:38

Супер-фарт і супер-удача: астролог Влад Росс склав детальний гороскоп для Лева на серпень 2021

11:37

Підвищення ставки НБУ допоможе в боротьбі зі зростаючою інфляцією - експерт

11:28

Зірка Кварталу топлес здивувала струнким тілом в елегантній фотосесії

11:11

У Львівській області двоє дітей потрапили в реанімацію після укусів змій Відео

11:03

Угода щодо СП-2 і вимога України: у Зеленського заявили про підтримку Берліном ініціативи Києва Відео

10:56

Зірка серіалу "Краще телефонуйте Солу" втратив свідомість і був терміново госпіталізований

10:56

"Ні стереотипам": в одній з київських квартир помітили прикрашену новорічну ялинку

10:52

Дієта від прищів: 3 продукти, яких слід уникати для чистої шкіри Відео

10:26

Кравчуку стало гірше: експрезидент не може самостійно дихати - ЗМІ

10:14

Магнітні бурі наприкінці липня 2021: що робити, коли здавить голову Відео

09:56

Щеплення не допоможе: експерти із США повідомили нові дані про поширення COVID-штаму Дельта Відео

09:50

Важка ситуація для Кремля: Байден оголосив про ядерну зброю Росії і небезпечність Путіна Відео

09:41

У Києві водій сміттєвоза оригінально провчив "героя парковки": в Мережі показали фото

Реклама
09:00

Спіймай лихача: як в Україні водіям хочуть дозволити "стукати" на порушників ПДР

08:59

Крах режиму Путіна і проблема ядерної зброї: у США заявили про небезпеку удару санкціями по Росії Відео

08:52

Уперше в історії: Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади-2020

08:36

Ілюзія контролю: навіщо Зеленський затіяв перестановку в силовому блоці Погляд

08:19

Коронавірус в Україні 28 липня: за добу - понад 700 нових діагнозів Відео

07:45

Байден заявив про загрозу "справжньої війни" та назвав причину Відео

07:15

Бадьорість на цілий день: прості та ефективні вправи для ранкової зарядки Відео

07:08

Грози, шквали і рекордна спека: синоптик уточнив прогноз погоди на сьогодні

07:02

Занепад сил і підступи конкурентів: що обіцяє Раку гороскоп на серпень 2021

06:42

Чиновникам Євросоюзу сподобалася хитра ініціатива Києва щодо СП-2 - Politico

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти