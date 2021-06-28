Били палицею і душили: у Харкові колишній коп, МНСник і китаєць до коми побили поцупившого телефон

Хлопця, який вкрав смартфон, побили до втрати свідомості – він впав у кому.
У Харкові колишній поліцейський із Запоріжжя і двоє його друзів побили хлопця, який, на їхню думку, у одного з них вкрав телефон. Злодія відшукали і побили до втрати свідомості. Його душили і били палицею. Співробітники поліції, які прибули на місце події, затримали фігурантів злочину. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Поцупивший телефон хлопець в результаті побиття знаходиться в комі.
"Хлопець у Харкові вкрав мобільний телефон у колишнього поліцейського із Запоріжжя. Той розшукав кривдника і, разом зі своїми друзями, мнсником і китайцем, спочатку вимагали повернути мобілу (вартість якої 20 тис грн), потім, отримавши відмову, тупо били і душили типа. Всі троє затримані. Злодій в комі", - повідомляє місцевий Telegram-канал Труха.
У Мережі опубліковані кадри жорстокого побиття ймовірного злодія, якого били палицею і душили. Очевидці просили припинити дії, але тортури тривали. Поліція затримала фігурантів самосуду, а "злодія" забрала машина швидкої допомоги. Наразі особам, які його побили, загрожує кримінальна відповідальність.
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Побиття у Харкові
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