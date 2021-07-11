Били вікна і проклинали медиків: родичі померлого від коронавірусу напали на лікарню Запоріжжя

Люди влаштували погром у лікарні / скріншот

У Запоріжжі атакували будівлю інфекційної лікарні. Родичі померлого в медустанові пацієнта, який хворів на коронавірус.

Люди почали бити шибки і проклинали лікарів, передає місцеве видання РІА Мелітополь.

"У ніч з 10 на 11 липня біля Запорізької обласної інфекційної лікарні група родичів одного з пацієнтів влаштувала дебош", - йдеться в повідомленні.

Вони кричали, били шибки і проклинали медиків.

Як повідомляють очевидці, родичі штурмом намагалися взяти лікарню, кричали, виламували двері і били вікна.

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Відзначається, таку реакцію у людей викликала смерть найближчого родича.

"Все ясно, знову цигани", - пишуть люди в коментарях.

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