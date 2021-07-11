Били вікна і проклинали медиків: родичі померлого від коронавірусу напали на лікарню Запоріжжя

Таким чином люди висловила своє обурення діям медиків, які не змогли врятувати пацієнта з коронавірусом.
У Запоріжжі атакували будівлю інфекційної лікарні. Родичі померлого в медустанові пацієнта, який хворів на коронавірус.
Люди почали бити шибки і проклинали лікарів, передає місцеве видання РІА Мелітополь.
"У ніч з 10 на 11 липня біля Запорізької обласної інфекційної лікарні група родичів одного з пацієнтів влаштувала дебош", - йдеться в повідомленні.
Вони кричали, били шибки і проклинали медиків.
Як повідомляють очевидці, родичі штурмом намагалися взяти лікарню, кричали, виламували двері і били вікна.
Відзначається, таку реакцію у людей викликала смерть найближчого родича.
"Все ясно, знову цигани", - пишуть люди в коментарях.
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