Били в голову і закидали яйцями: у Києві агресивні підлітки знущалися з 12-річної дівчинки

Побиття дівчинки на Поштовій площі підлітки записали на відео / скріншот

У центрі Києва на Поштовій площі група підлітків серед білого дня жорстоко побила 12-річну дівчинку. Вони розбивали об її голову яйця і били кулаками. У дитини діагностували черепно-мозкову травму та струс мозку.

Інцидент стався ще 25 травня, але відомо про нього стало лише зараз. Мама Каті вирішила надати розголосу історії, тому що дівчинці стали надходити погрози від її кривдників, а поліція впродовж 10 днів відмовлялася порушувати кримінальне провадження, пишуть Факти.

У побитті брали участь шістеро осіб - п'ятеро дівчат і один хлопець, їм по 14-15 років. Знущання знімали на відео, потім його опублікували в соціальних мережах.

До слова, в момент побиття дівчинки на Поштовій площі було багато людей, але ніхто з перехожих не заступився за дитину.

Мама Каті розповіла, що підлітки вирішили "покарати" її дочку, тому що вона поділилася з нею секретом – мовляв, одна з дівчаток з цієї компанії займається незаконною діяльністю (йшлося про наркотики).

Домогтися порушення провадження вдалося лише після резонансу в соцмережах. Його порушили в Подільському райуправлінні міліції за фактом нанесення потерпілій тілесних ушкоджень (які, очевидно, будуть оцінені експертом як легкі). Санкція статті передбачає штраф або громадські роботи. Оскільки йдеться про неповнолітніх, то найімовірніше оштрафують не агресивних підлітків, а їхніх батьків або опікунів.

Звіряче побиття дівчинки в Харкові

У Харкові серед білого дня і прямо під під'їздом п'ятиповерхівки 17-річний хлопець бив руками і ногами 14-річну дівчину. У неї зламаний ніс. За розправою мовчки спостерігали свідки, але за жертву ніхто не заступився.

Поліція розшукала хлопця. Ним виявився 17-річний Олександр Тараник. Мама постраждалої Єлизавети розповіла, що її дочка кілька тижнів зустрічалася з хлопцем, але між ними не було нічого серйозного.

Разом з батьком агресивний підліток побував у відділенні поліції, де дав свідчення і визнав провину. Пізніше з'явилося звернення з вибаченнями.

Правоохоронці перекваліфікували провадження, тепер фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.