"Битва за труси": у Дніпрі покупці штурмом взяли магазин секонд-хенду

Українці штурмували вхід в магазин дешевого одягу / скріншот

У Дніпрі городяни влаштували штурм магазину вживаного одягу у день завезення. Натовп покупців оскаженіло намагався втиснутися у прочинені двері. не звертаючи уваги на той факт, що своїми діями вони могли завдати травми і серйозні каліцтва будь-якому з учасників тисняви.

Автор ролика, який став свідком, назвав те, що відбувається, "битвою за труси" і зазначив, що вхід в магазин штурмували і літні, і молоді дніпряни. Тим часом охоронцям магазину доводилося вручну тримати металеву огорожу, передає "РБК Україна".

Користувачі мережі з сумом відреагували на відео, яке було опубліковане в одній з Facebook-спільнот Дніпра. За словами коментаторів, люди готові "виривати один одному горлянки" через дешевий одяг. На що варто зауважити, що українці штурмували секонд-хенд не заради забави, а через проблеми з грошима і банального бажання хоч трохи заощадити.

З позитивного у цій ситуації – більшість покупців у масках.

Раніше схожий випадок стався в Полтаві, де покупці влаштували "штурм" одного з магазинів, який торгує секонд-хендом. Охоронець магазину з останніх сил тримався за бильця.