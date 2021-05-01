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Благодатний вогонь привезуть в Україну: в ПЦУ розкрили деталі

1 травня 2021, 16:45
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Благодатний вогонь привезуть до Михайлівського Золотоверхого собору Києва близько 10 години ранку в неділю, 2 травня.

В Єрусалимі роздавали Благодатний вогонь
1 травня в Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь / Reuters

У Велику суботу, 1 травня, напередодні Воскресіння Христового в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь 2021. Православна церква України очікує, що вогонь прибуде в країну вранці 2 травня.

Про це заявив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України (ПЦУ) Євстратій Зоря на сторінці у Facebook. За його словами, благодатний вогонь привезуть в Україну в Михайлівський Золотоверхий собор Києва близько 10 години ранку неділі, 2 травня.

Представник ПЦУ додав, що благодатний вогонь привезуть звичайним авіарейсом.

"Немає жодної дійсно вагомої потреби витрачати величезні кошти на чартерні рейси, особливо під час пандемії, щоби на кілька годин раніше привезти Святе Світло", - написав Зоря.

Як відомо, сходження вогню традиційно відбувається в Кувуклії Храму Гробу Господнього. Після сходження вогонь передають віруючим і представникам християнських конфесій, які розвозять його світом.

У Велику Суботу в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь 2021. Агентство Reuters вже опублікувало фотографії, на яких відображено, як людям роздавали благодатний вогонь.

  • В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь
    В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь Reuters
  • В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь
    В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь Reuters
  • В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь
    В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь Reuters
  • В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь
    В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь Reuters
  • В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь
    В Єрусалимі роздавали благодатний вогонь Reuters

Благодатний вогонь ПЦУ новини України Великдень 2021
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