Благодатний вогонь в Україні: коли та де парафіяни побачать святиню

В Україну привезли Благодатний вогонь / УНІАН

У суботу ввечері, 1 травня, напередодні святкування Великодня до Києва з Єрусалиму прибув Благодатний вогонь, який доставили представники Української Православної церкви (Московського патріархату).

Як йдеться в повідомленні Центру інформації УПЦ в Facebook, літак з делегацією УПЦ приземлився в міжнародному аеропорту Київ.

Надалі Благодатний вогонь буде доставлений в храми УПЦ в усі куточки України, підкреслюється в повідомленні.

Зазначимо, що Благодатний вогонь буде доставлений в Києво-Печерську Лавру сьогодні, 1 травня, близько 23:00.

Водночас Благодатний вогонь привезуть до Михайлівського Золотоверхого собору Києва близько 10 години ранку неділі, 2 травня.

За словами заступника голови управління зовнішніх церковних зв'язків Православної церкви України Євстратія Зорі, Благодатний вогонь привезуть звичайним авіарейсом.

"Немає жодної дійсно вагомої потреби витрачати величезні кошти на чартерні рейси, особливо під час пандемії, щоб на кілька годин раніше привезти Святе світло", - зазначив Зоря.

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Нагадаємо, християни східного обряду Світле Христове Воскресіння в 2021 році святкують 2 травня.

Раніше У Велику суботу, 1 травня, напередодні Воскресіння Христового в Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь 2021.

Сходження вогню традиційно відбувається в Кувуклії Храму Гробу Господнього.

Благодатний вогонь після сходження доставляють в Україну спецрейсом, який прибуває в аеропорт Бориспіль.

Святкові служби на Великдень:

Православна церква України

У храмах ПЦУ Кількість місць на богослужіннях буде обмежено. Святити великодні кошики будуть на вулиці - з дотриманням необхідної дистанції.

Також частину пасок священнослужителі ПЦУ будуть освячувати прямо на заводах і в магазинах, щоб парафіяни могли самі вирішити: чи йти в храм.

Українська Православна Церква (Московський Патріархат)

Богослужіння УПЦ МП можна буде послухати онлайн або на вулиці біля храмів.

Освячення страв тут закінчиться приблизно в обід неділі.

Українська греко-католицька церква