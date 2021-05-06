Блінкен відповів на питання про нову зброю для України та попередив РФ

Ентоні Блінкен / Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Вашингтон розгляне запит України про надання нового озброєння.

Як підкреслив він у коментарі Радіо Свобода, ключовим партнером України в цьому питанні є Пентагон.

"Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога - крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема, оснащення, - була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду", - зазначив держсекретар США.

Він також відповів на запитання про дії США у разі ймовірного відкритого вторгнення Росії в Україну.

"Найголовніше, що можна зробити (і ми робимо) - це переконатися, що цього не станеться, що Росія не прийме це дуже невдале рішення - вчинити новий акт агресії або іншу необдуману дію щодо України. Саме тому ми висловилися дуже чітко, коли побачили цю концентрацію сил, тому ми тісно співпрацюємо з усіма нашими головними партнерами в світі - зокрема, НАТО і ЄС", - уточнив глава Держдепу.

Блінкен додав, що питання безпеки України знаходиться у фокусі уваги США: "Ми дали Москві зрозуміти, що ми стежимо за ситуацією дуже уважно, і якщо Росія зробить якісь дії, це не пройде без наслідків. У той же час ми тісно працюємо з нашими партнерами в Україні, щоб упевнитися, що у них є все необхідне для того, щоб захистити Україну, її територію і її народ".

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Раніше в США заявили про те, що питання поставок американської зброї Україні стане однією з тем візиту Блінкена до Києва.

Візит Ентоні Блінкена в Україну: