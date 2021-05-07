Блінкен розповів про свої враження від візиту в Україну

Ентоні Блінкен назвав візит в Україну "продуктивним" / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "продуктивним" свій візит до Києва, під час якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими представниками української влади.

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся", - написав глава американського Держдепу в Twitter.

Блінкен заявив про готовність США підтримати реформи для суверенного майбутнього України.

"Сполучені Штати сповнені рішучості перед обличчям російської агресії та у своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України", - зазначив він.

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