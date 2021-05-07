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Блінкен розповів про свої враження від візиту в Україну

7 травня 2021, 07:12

Державний секретар США заявив про готовність Вашингтона підтримати реформи для суверенного майбутнього України.

Ентоні Блінкен в Києві 6 травня 2021 року
Ентоні Блінкен назвав візит в Україну "продуктивним" / Фото Reuters

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "продуктивним" свій візит до Києва, під час якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими представниками української влади.

"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся", - написав глава американського Держдепу в Twitter.

Блінкен заявив про готовність США підтримати реформи для суверенного майбутнього України.

"Сполучені Штати сповнені рішучості перед обличчям російської агресії та у своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України", - зазначив він.

Візит Блінкена в Україну - про що раніше писав Главред:

  • Ентоні Блінкен з 4 по 6 травня перебував у європейському турне: він відвідав столиці Великої Британії та України - Лондон і Київ.
  • У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоби підкреслити непохитну підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.
  • 6 травня в Києві відбулася зустріч глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби та Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Американський дипломат зробив перші заяви.
  • Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Джо Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.
  • Пізніше відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Пізніше глава держави озвучив їхні підсумки.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час зустрічі глава держави передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі.

Володимир Зеленський Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба новини України Денис Шмигаль
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