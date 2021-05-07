Блінкен розповів про свої враження від візиту в Україну

Державний секретар США заявив про готовність Вашингтона підтримати реформи для суверенного майбутнього України.
Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав "продуктивним" свій візит до Києва, під час якого він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими представниками української влади.
"Продуктивне проведення часу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і з усіма, з ким я зустрівся", - написав глава американського Держдепу в Twitter.
Блінкен заявив про готовність США підтримати реформи для суверенного майбутнього України.
"Сполучені Штати сповнені рішучості перед обличчям російської агресії та у своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного і процвітаючого майбутнього України", - зазначив він.
Візит Блінкена в Україну - про що раніше писав Главред:
- Ентоні Блінкен з 4 по 6 травня перебував у європейському турне: він відвідав столиці Великої Британії та України - Лондон і Київ.
- У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоби підкреслити непохитну підтримку Вашингтоном суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.
- 6 травня в Києві відбулася зустріч глави Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби та Державного секретаря США Ентоні Блінкена. Американський дипломат зробив перші заяви.
- Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Джо Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.
- Пізніше відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Пізніше глава держави озвучив їхні підсумки.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що під час зустрічі глава держави передав на розгляд американської сторони новий елемент стратегії врегулювання конфлікту на Донбасі.
Автор: Анна Багрій