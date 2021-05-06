Блінкен зробив гучну заяву стосовно участі США в Кримській платформі

Держсекретар США передав слова підтримки Україні від імені президента Джо Байдена.
Вашингтон приєднається до установчого саміту Кримської платформи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.
"Він (Блінкен) показав, що США готові приєднатися до української ініціативи Кримської платформи і взяти участь в її установчому саміті", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.
У повідомленні наголошується, що Блінкен від імені президента США Джо Байдена підтвердив рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Відзначимо, що на зустрічі з Блінкеном, президент Володимир Зеленський запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну. Він зазначив, що цей рік є фундаментальним і для українців:"Рік 30-річчя Незалежності, в рамках якого буде важлива наша Кримська платформа - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова".
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Стратегія деокупації Криму:
- Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, що передбачає запуск заходів, спрямованих на звільнення і повернення анексованого Криму. Серед них доручення Кабміну Про організацію Кримської платформи.
- Захід пройде напередодні 24 серпня – Дня Незалежності України. Саміт відбудеться в Києві.
- У лютому президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- Як відомо, Рада національної безпеки і оборони затвердила стратегію деокупації і реінтеграції Криму.