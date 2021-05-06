Блінкен зробив гучну заяву стосовно участі США в Кримській платформі

Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба / Twitter / DmytroKuleba

Вашингтон приєднається до установчого саміту Кримської платформи, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном.

"Він (Блінкен) показав, що США готові приєднатися до української ініціативи Кримської платформи і взяти участь в її установчому саміті", - йдеться в повідомленні прес-служби МЗС.

У повідомленні наголошується, що Блінкен від імені президента США Джо Байдена підтвердив рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Відзначимо, що на зустрічі з Блінкеном, президент Володимир Зеленський запросив президента США Джозефа Байдена відвідати Україну. Він зазначив, що цей рік є фундаментальним і для українців:"Рік 30-річчя Незалежності, в рамках якого буде важлива наша Кримська платформа - перший майданчик про допомогу Криму, про деокупацію нашого півострова".

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Стратегія деокупації Криму: