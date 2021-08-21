Блогерка з Києва назвала "маячнею" репетиції військового параду в Києві

Анна Бондаренко вже закрила свій аккаунт в соцмережі / скріншот

Ще одна блогерка відзначилася черговою неадекватною заявою. Мешканка Києва Ганна Бондаренко опублікувала в соцмережі Instagram провокаційну сторіс, назвавши репетицію військового параду до 30-річчя Незалежності України "маячнею".

Дівчину не влаштувало те, що в Києві перекрили вулиці. 20 серпня вона потрапила в пробку, це і стало приводом для обурення.

"Ось це, звичайно, підстава просто... Скажіть, кому потрібен цей парад з такими заторами? Явно не людям, які живуть в Києві", – спочатку зі сміхом сказала Бондаренко.

Потім вона показала кадри з військовою технікою і додала: "Ось заради цього весь Київ стоїть у заторах. Просто маячня".

Блогерка вже закрила свой аккаунт в соцмережі. Мабуть, побоялася жорсткої критики. Але небайдужі встигли поширити відео в інтернеті.

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Зазначимо, у Бондаренко по сто тисяч підписників в Instagram і Tik Tok. Раніше дівчина публікувала кадри своїх поїздок Києвом на мотоциклі та відверті фотографії.

Скріншот з Tik Tok Ганни Бондаренко

Як повідомляв Главред, в середу, 18 серпня, в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган "Путін-х*йло!".

20 серпня військові ЗСУ знову хором "передали привіт" президенту Росії та заспівали рядки з відомої кричалки футбольних уболівальників.

Тим часом у Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ кричалки про Путіни. Зокрема, кремлівська пропагандистка Ольга Скабеева після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін - ху*ло" назвала їх "Талібаном".