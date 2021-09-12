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Блокування смартфонів в окупованому Криму: в Xiaomi дали перший коментар

12 вересня 2021, 10:10

При зверненні споживачів на блокування буде проведена перевірка, кажуть в РФ.

Зовнішній вигляд Xiaomi Mi 10
У компанії Xiaomi прокоментували роботу пристроїв у Криму

Китайський гігант Xiaomi, що виробляє мобільні телефони, відреагував на інформацію про те, що його cмартфони блокуються в захопленому Росією Криму.

Як розповіли lenta.ru у компанії, вони не мають інформації про блокування своїх пристроїв на тимчасово окупованій території України.

"На сьогоднішній день ми не отримали жодного звернення від користувачів на території Європи і країн СНД з приводу блокування пристроїв", — заявили в Xiaomi.

У свою чергу в Росспоживнагляді кажуть, що інформації від громадян про блокування смартфонів китайського виробника Xiaomi в Криму до теперішнього часу немає.

"Скарг не надходило. При зверненні споживачів буде проведена відповідна перевірка", - пояснили у відомстві.

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Блокування смартфонів Xiaomi в Криму: що відомо

Раніше повідомлялося про те, що все частіше почали з'являтися повідомлення про блокування смартфонів Xiaomi у регіонах і країнах, що потрапили під західні санкції. Йдеться про окупований Росією Крим, а також Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан.

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Зазначається, що експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у згаданих вище регіонах. Очевидно, що Xiaomi таким чином почала боротьбу з нелегально ввезеною продукцією.

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Користувачі смартфонів публікують в соцмережах повідомлення про те, що на екранах їх пристроїв з'являється попередження "політика Xiaomi не дозволяє продаж або надання продукту на зазначеній території".

Однак зараз відключені не всі користувачі на зазначених територіях, а лише їх частина.

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