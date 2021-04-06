Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі, загинули українські військові

Бойовики обстріляли автомобіль ЗСУ на Донбасі, загинули військові / УНІАН

Бойовики атакували українських військових на Донбасі у вівторок, 6 квітня. Унаслідок мінометного обстрілу та підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook, українські позиції поблизу Невельського сьогодні потрапили під мінометний вогонь з боку проросійських бойовиків. Унаслідок обстрілу український військовий отримав поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, під час евакуації він помер", - розповіли в угрупованні "Схід".

А в районі населеного пункту Степове на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Унаслідок підриву військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення.

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