Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі, загинули українські військові

Один військовий загинув унаслідок підриву автомобіля, другий потрапив під мінометний обстріл і помер під час евакуації.
Бойовики атакували українських військових на Донбасі у вівторок, 6 квітня. Унаслідок мінометного обстрілу та підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.
Як повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook, українські позиції поблизу Невельського сьогодні потрапили під мінометний вогонь з боку проросійських бойовиків. Унаслідок обстрілу український військовий отримав поранення.
"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, але, на жаль, під час евакуації він помер", - розповіли в угрупованні "Схід".
А в районі населеного пункту Степове на невідомому вибуховому пристрої підірвався військовий автомобіль. Унаслідок підриву військовослужбовець отримав несумісні з життям поранення.
Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. Унаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
Автор: Адріана Бубновська