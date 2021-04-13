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Бойовики використовували новий спосіб обстрілу на Донбасі: є жертва

13 квітня 2021, 11:12
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Бойовики не тільки провели один обстріл, а й скинули гранати безпілотниками.

На Донбасі на бійців ЗСУ скинули гранати один боєць загинув
На Донбасі на бійців ЗСУ скинули гранати : один боєць загинув / УНІАН

Бойовики продовжують загострювати ситуацію на лінії розведення на Донбасі. Тільки за цю ніч режим тиші був порушений двічі.

При цьому бойовики не лише провели один обстріл, а й скинули гранати безпілотниками. В ході цих військових дій один боєць загинув, ще двоє поранені.

"В результаті прицільного обстрілу позицій наших підрозділів збройними формуваннями Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав вогнепальне кульове поранення, не сумісне з життям", - наголошується в ранковому звіті штабу ООС.

Зокрема, біля Майорського ворог використовував безпілотні літальні апарати (БПЛА), які перетинали лінію розмежування.

А поруч з селищем Південний ворог вів обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 120 мм, БМП-1 і стрілецької зброї – що заборонено "Мінськом".

Війська Росії біля кордонів України: новини

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