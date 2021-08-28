Бойовики з мінометів обстріляли Авдіївку, Укрзалізниця обмежила рух поїздів на Донбасі

Обстріл Авдіївки бойовиками почався вранці 28 серпня / Фото facebook.com/pressjfo.news

У суботу, 28 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки на Донбасі.

Окупанти стріляли із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм, повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.

Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури міста. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Про сьогоднішній обстріл поінформували Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. За даним фактом порушено кримінальне провадження.

Фото facebook.com/pressjfo.news

Фото facebook.com/pressjfo.news

"На обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність противника. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - повідомили у штабі.

Реклама

Раніше про обстріл в районі Авдіївки писав телеграм-канал donetchanyn. Повідомлялося, що проросійські бойовики б'ють зі Спартака, є попадання по місту, багато диму і чутно сирени від пожежних машин.

"Не дуже добрий ранок. В районі Авдіївки йде бій. Пишуть, що орки б'ють зі Спартака", - йдеться у повідомленні.

Також було опубліковано фото наслідків обстрілу:

t.me/donetch

Обстріл Авдіївки 28 серпня 2021 / t.me/donetch

Через обстріли Укрзалізниця обмежила рух поїздів

Тим часом у пресслужбі Укрзалізниці повідомили, що рух поїздів у Донецькій області поблизу станції Авдіївка тимчасово обмежено через артилерійський обстріл з непідконтрольної Україні території.

З міркувань безпеки впродовж найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть за обмеженими маршрутами до станцій Покровськ та Очеретине.

Зокрема, поїзди № 136 Київ - Авдіївка та № 826 Дніпро - Авдіївка до 30 серпня включно курсуватимуть до Покровська. Пасажирів з Покровська в Авдіївку і назад доставлятимуть на автобусах.

Рух приміських поїздів до 30 серпня обмежено до станції Очеретине.

За даними пресслужби УЗ, обстріл почався вранці 28 серпня. Працівники станції Авдіївка та пасажири були евакуйовані в укриття. Постраждалих серед залізничників немає.

Як повідомляв Главред, у травні російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню у Донецькій області. У медичному закладі проходили лікування 45 осіб, хворих на пневмонію COVID-19.