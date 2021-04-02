Бойовики "ЛДНР" вдарили по ЗСУ з мінометів і ПТРК, є поранені

Бойовики знову порушували на Донбасі режим припинення вогню / УНІАН

Російсько-окупаційні війська на Донбасі 1 квітня в черговий раз порушили режим тиші. Бойовики 13 разів обстріляли позиції Збройних сил України з різної зброї, включаючи міномети і протитанковий ракетний комплекс. Поранень дістали двоє бійців ЗСУ.

Як повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, поблизу селища Піски окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля населених пунктів Старогнатівка, Авдіївка та Водяне - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Також бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.

У передмісті селищ Шуми і Новотошківка противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів два українських бійця дістали поранень, їх екстрено доставили в лікарню. Стан поранених задовільний.

На обстріли противника бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

читайте такожЕксперти назвали найнебезпечніший сценарій агресії РФ проти УкраїниКрім вогневих провокацій, російські окупанти активізували роботу з дообладнання старих і облаштування нових оборонних позицій. Так, 1 квітня зафіксовано проведення інженерних робіт у лісопосадці поблизу населеного пункту Шуми. Там представники окупаційних військ РФ облаштовували нові оборонні споруди завдовжки у 90 метрів у напрямку позицій ЗСУ.

Зазначається, що з початку доби 2 квітня на фронті обстріли не були зафіксовані.

За інформацією полковника ЗСУ Анатолія Штефана (позивний Штірліца), оприлюдненою в Telegram-каналі, втрати окупантів 1 квітня склали три людини, всі вони санітарні (поранення). Йдеться про одного бойовика зі складу 3 ОМСП 1 АК РФ (небойовий, підрив на НВП) і двох зі складу 9 ОМСП 1 АК РФ (небойові, в результаті необережного поводження зі зброєю).

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