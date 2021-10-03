Бойовики на Донбасі почали активно озброюватися: стягнули "Гради" і танки

Бойовики на Донбасі почали активно озброюватися / Reuters

Бойовики на Донбасі почали активно розміщувати військову техніку, порушуючи домовленості. Спостерігачі з Організації з безпеки і співробітництва в Європі помітили десятки одиниць військової техніки окупантів.

У звіті СММ ОБСЄ за 2 жовтня йдеться про те, що бойовики стягнули в порушення ліній відведення і поза виділених місць зберігання озброєння десятки одиниць військової техніки. Зокрема, спостерігачі зафіксували танки, "Гради", зенітні ракетні комплекси, гаубиці та міномети.

Зазначається, що безпілотник ОБСЄ помітив , що на полігоні поблизу н.п. Бугаївка бойовики розмістили 24 гаубиці, 6 протитанкових гармат і 2 реактивні системи залпового вогню "Град".

Крім того, за лініями відводу, але поза виділених місць зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 15 танків (Т-72Б - 1 од., Т-64Б - 9 од., невстановленого типу — 5 од.), 5 зенітних ракетних комплексів ("Стріла-10" - 4 од, "Оса" - 1 од.) і 3 міномети "Сани" 120-го калібру на вищезгаданому полігоні.

Також безпілотник ОБСЄ засік 1 танк (Т-72Б) на території об'єкта поблизу житлового кварталу в непідконтрольному уряду Перевальську (Луганська область).

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Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що всі контрснайперські групи, які є в Збройних силах України, залучені на Донбасі. Вони знаходяться на передньому краї.

читайте такожПереговори з Меркель - шанс для України: Кулеба чекає на підтримку Німеччини щодо ДонбасуТакож головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про те, що українські військові можуть відкривати вогонь на обстріл з боку бойовиків і російських гібридних військ на Донбасі. За його словами, вогонь у відповідь - одна з причин, чому останнім часом кількість обстрілів на з боку противника зменшилася.