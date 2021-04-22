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Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати

22 квітня 2021, 18:23
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Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ на сході України.

Танк ЗСУ
Бойовики вбили українського військового / УНІАН

22 квітня бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Як повідомляє пресцентр Командування операції Об'єднаних сил в Facebook, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населеного пункту Південне.

"Окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та протитанкової гармати. Бойовики також стріляли поблизу селища Зайцеве з мінометів калібру 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Поблизу Красногорівки бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Шуми з протитанкових ракетних комплексів.

"В результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

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Також окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Пісків, а неподалік Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Дії російських окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

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Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
  • Наступного дня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.

бойовики ЗСУ війна на Донбасі
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