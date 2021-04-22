Бойовики на Донбасі обстріляли ЗСУ, українська армія несе втрати

Бойовики вбили українського військового / УНІАН

22 квітня бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець загинув.

Як повідомляє пресцентр Командування операції Об'єднаних сил в Facebook, ворожі обстріли були зафіксовані неподалік населеного пункту Південне.

"Окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та протитанкової гармати. Бойовики також стріляли поблизу селища Зайцеве з мінометів калібру 82 мм", - йдеться в повідомленні.

Поблизу Красногорівки бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, російсько-окупаційні війська обстріляли українські позиції поблизу населеного пункту Шуми з протитанкових ракетних комплексів.

"В результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів один військовослужбовець ЗС України отримав осколкове поранення несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

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Також окупанти відкривали вогонь з підствольних гранатометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї поблизу Пісків, а неподалік Майорська - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

"Дії російських окупантів раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих домовленостей про режим припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

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