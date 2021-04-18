Бойовики на Донбасі знову вдарили по ЗСУ, українська армія несе втрати

Український військовий загинув на Донбасі / УНІАН

Бойовик на Донбасі 18 квітня з автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції українських військових.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід в Facebook один боєць ЗСУ загинув.

"Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

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