Бойовики на Донбасі знову вдарили по ЗСУ, українська армія несе втрати

Сьогодні бойовики обстріляли позиції українських військових на сході України.
Бойовик на Донбасі 18 квітня з автоматичних станкових гранатометів обстріляли позиції українських військових.
Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід в Facebook один боєць ЗСУ загинув.
"Збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення не сумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.
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Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
- Наступного дня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.