Бойовики обстріляли на Донбасі лікарню з хворими на COVID-19

В результаті були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні. Після обстрілу в корпусі відсутнє електропостачання.
Російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню в Донецькій області. У медичному закладі проходять лікування 45 осіб, хворих на пневмонію та COVID-19.
Як повідомляється на Facebook-сторінці Мар'їнської міської військово-цивільній адміністрації, в ніч на 5 травня окупанти обстріляли місто Красногорівка. Під обстріл потрапила і Мар'їнська центральна районна лікарня. В результаті були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні. Після обстрілу в корпусі відсутнє електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих і жертв.
На даний момент правоохоронці проводять розслідування і з'ясовують обставини інциденту.
Місцева влада вживає необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу.
Ситуація на Донбасі - про що раніше писав Главред:
- Верховна Рада 30 березня ухвалила постанову із засудженням загострення Росією бойових дій на Донбасі 26 березня, внаслідок якого четверо українських військових загинули, а двоє - дістали поранень.
- Парламент закликав Москву вивести свої війська з території України і виконати всі свої зобов'язання в рамках існуючих домовленостей. Також Рада закликала світову спільноту посилити тиск на Москву.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу, під час розмінування району насосної станції.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нинішня ескалація на Донбасі з боку Росії є найсистемнішою і наймасштабнішою за останні роки. За його словами, Росія своїми діями завела ситуацію в глухий кут, виходом з якого є лише дипломатія.
Автор: Анна Багрій