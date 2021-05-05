Бойовики обстріляли на Донбасі лікарню з хворими на COVID-19

Мар'їнська центральна райлікарня потрапила під обстріл бойовиків / Фото facebook.com/marinskavca

Російсько-окупаційні війська обстріляли Мар'їнську центральну районну лікарню в Донецькій області. У медичному закладі проходять лікування 45 осіб, хворих на пневмонію та COVID-19.

Як повідомляється на Facebook-сторінці Мар'їнської міської військово-цивільній адміністрації, в ніч на 5 травня окупанти обстріляли місто Красногорівка. Під обстріл потрапила і Мар'їнська центральна районна лікарня. В результаті були пошкоджені вікна в будівлі першого корпусу лікарні. Після обстрілу в корпусі відсутнє електропостачання. На щастя, обійшлося без постраждалих і жертв.

На даний момент правоохоронці проводять розслідування і з'ясовують обставини інциденту.

Місцева влада вживає необхідних заходів для ліквідації наслідків обстрілу.

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