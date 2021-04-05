Бойовики обстріляли ЗСУ на Донбасі, українська армія несе втрати

Бойовики смертельно поранили українського військового біля Авдіївки.
Бойовик на Донбасі 5 квітня обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки.
Як повідомляє оперативно-тактичне групування Схід на сторінці в Facebook, внаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
У повідомленні йдеться, що після того, як військовий отримав кульове поранення, його евакуювали до лікувального закладу. На жаль, незважаючи на медичну допомогу лікарів, врятувати життя військового не вдалося.
У відповідь на ворожий обстріл українські військовослужбовці біля Авдіївки відкрили вогонь по позиціях бойовиків.
Водночас українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила представників ОБСЄ про інцидент.
читайте такожДанилов пояснив, як і навіщо Росія використовує Донбас
"На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - додали в ОТГ Схід.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія проводить заходи щодо стягування військ до кордонів України. Росіяни пояснюють свої дії перекиданням військових сил в рамках підготовки до військових навчань Захід-2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 2 квітня звинуватив Україну в провокаціях на Донбасі і заявив, що ситуація в регіоні стала "вельми лякаючою". За його словами, РФ вживе заходи у тому випадку, якщо Північноатлантичний альянс посилить свої війська навколо України.
- Нардеп від фракції Голос Роман Костенко вважає, що на даний момент немає ризику військового нападу Росії на Україну. Однак якщо такий сценарій стане можливим, російські війська підуть не через Донбас, так як цей регіон є найбільш захищеною українською територією.