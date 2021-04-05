Бойовики обстріляли ЗСУ на Донбасі, українська армія несе втрати

Бойовики знову відкрили вогонь на Донбасі / Reuters

Бойовик на Донбасі 5 квітня обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки.

Як повідомляє оперативно-тактичне групування Схід на сторінці в Facebook, внаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.

У повідомленні йдеться, що після того, як військовий отримав кульове поранення, його евакуювали до лікувального закладу. На жаль, незважаючи на медичну допомогу лікарів, врятувати життя військового не вдалося.

У відповідь на ворожий обстріл українські військовослужбовці біля Авдіївки відкрили вогонь по позиціях бойовиків.

Водночас українська сторона Спільного центру контролю і координації повідомила представників ОБСЄ про інцидент.

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"На місці події працюють представники військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗС України", - додали в ОТГ Схід.

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