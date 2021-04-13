Бойовики запропонували три варіанти - в ТКГ розповіли про перемовини по Донбасу

Делегат від України в ТКГ на перемовинах по Донбасу Сергій Гармаш в деталях повідав про те, що пропонують представники бойовиків офіційному Києву.
У Тристоронній контактній групі по Донбасу представники бойовиків " ДНР" вимагають участі в переговорах Майї Пирогової, яка має в Україні заочний вирок за тероризм. Про це розповів в ефірі програми каналу Україна 24 член української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.
"Сьогодні працювали всі підгрупи, дві ще працюють на цей момент. З ранку було засідання робочої групи з політичних питань, воно проходило в неформальній формі, неофіційно йшли консультації представників ОБСЄ з представниками ОРДЛО, потім Росії, потім України. Сторони шукали можливість проведення переговорів з урахуванням того, що Україна заявила, що не буде сідати за стіл переговорів з Майєю Пироговою, засудженою за тероризм в Україні", - повідомив Гармаш.
За його словами, бойовики "ДНР" наполягають на участі Пирогової, і, як вихід, вони запропонували українській делегації три варіанти:
"Перший - це ігнорувати кримінальні справи щодо учасників переговорів. Другий - вони згодні прибрати Пирогову зі своєї так званої делегації, але в ОБМІН вони хочуть, щоб ми прибрали Дениса Казанського – після 11 місяців в ТКГ вони раптом дізналися, що у них проти нього відкрито кримінальну справу. Вони прирівняли його до Пирогової. За їх "законодавством" йому ставиться стаття, якою передбачена смертна кара і конфіскація майна. На запитання представника України, яка держава засудила Казанського, представники ОРДЛО не змогли відповісти. І третій варіант - це просто проводити засідання без експертів і радників, тобто без нас і їх так званих експертів", ‒ підсумував Гармаш.
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Вимога Кравчука в рамках ТКГ по Донбасу
- Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що перемовники Києва не братимуть участь у консультаціях в рамках політичної підгрупи до тих пір, поки з переговорів не буде виключена засуджена в Україні за тероризм "громадський експерт від ОРДО" Майя Пирогова.
- У Держдумі Росії вважають, що ініціатива Кравчука щодо виключення Пирогової з перемовин щодо Донбасу може бути пов'язана з особистим конфліктом. Вимогу виключити Пирогову з дискусії там називають особистою думкою Леоніда Кравчука.