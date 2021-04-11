Бойовики вдарили по ЗСУ на Донбасі, українська армія має втрати

Поблизу селища Золоте-3 в Луганській області ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Бойовики на Донбасі у суботу, 10 квітня, обстріляли українські позиції 9 разів. Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям.
"Поблизу селища Золоте-3 в Луганській області ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям", - сказано в повідомленні ООС.
У штабі ООС уточнили, що ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення.
"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу й доставили до лікарні. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості", - розповіли у штабі.
Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. Унаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
- 6 квітня бойовики атакували українських військових на Донбасі. Унаслідок мінометного обстрілу та підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.