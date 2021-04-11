Бойовики вдарили по ЗСУ на Донбасі, українська армія має втрати

Бойовики атакували ЗСУ на Донбасі, українська армія зазнає втрат / УНІАН

Бойовики на Донбасі у суботу, 10 квітня, обстріляли українські позиції 9 разів. Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям.

"Поблизу селища Золоте-3 в Луганській області ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок прицільного ворожого обстрілу зі стрілецької зброї один військовослужбовець отримав поранення, не сумісне з життям", - сказано в повідомленні ООС.

У штабі ООС уточнили, що ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав кульове поранення.

"Воїну оперативно надали першу медичну допомогу й доставили до лікарні. Стан здоров'я захисника - середнього ступеня тяжкості", - розповіли у штабі.

Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше: