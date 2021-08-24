Бойовики влаштували атаку і намагалися збити українські прапори над Донбасом

Синьо-жовті прапори України стали мішенями для бойовиків на Донбасі відправлені з нагоди Дня державного прапора України у бік тимчасово окупованих територій.

Як повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил, традиційно з нагоди свята українські прапори запускали військовослужбовці спільно з волонтерами та місцевими жителями з Торецька, Світлодарська, Маріуполя, Кам'янки, КПВВ Щастя.

Таким чином вони передають привіт патріотам, які залишилися під окупацією на території Донецької та Луганської областей.

"В одній з механізованих бригад, яка приєдналася до акції, військовослужбовці розповіли, що окупанти відреагували на прапори миттєво. З радіоперехоплення захисники дізналися, що ворог намагався збити українські прапори. Втім їм це не вдалося ", — повідомили в прес-службі ООС.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття найбільшого прапора України в Черкаській області та відкритті до Дня Незалежності арт-об'єкту серце України.