Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов

Паска / УНІАН

Керівник Міністерства охорони Здоров'я України Максим Степанов порекомендував українцям уникати великих скупчень людей на Великдень, який цього року випав на 2 травня. Про це чиновник сказав 23 квітня в ефірі телеканалу Україна 24.

Також Степанов сказав, що цього року не варто українцям ходити і святити паски.

"Тут все залежить від того, якою буде наша поведінка, як ми будемо дотримуватися правил. Хочу звернутися до всіх громадян України, які нас дивляться: якщо ви не освятите паску, Бог вас точно пробачить, а ось COVID-19, який є атеїстом, точно цим скористається. Напевно, не потрібно йти в таке велике скупчення людей для того, щоб наражати себе на небезпеку", ‒ сказав міністр.

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