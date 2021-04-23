Бог простить українців, якщо вони не освятять паски на Великдень - Степанов

Керівник медицинського відомства Максим Степанов вважає, що в нинішньому році не варто українцям витрачати час на походи до Церкви заради освячення пасок.
Керівник Міністерства охорони Здоров'я України Максим Степанов порекомендував українцям уникати великих скупчень людей на Великдень, який цього року випав на 2 травня. Про це чиновник сказав 23 квітня в ефірі телеканалу Україна 24.
Також Степанов сказав, що цього року не варто українцям ходити і святити паски.
"Тут все залежить від того, якою буде наша поведінка, як ми будемо дотримуватися правил. Хочу звернутися до всіх громадян України, які нас дивляться: якщо ви не освятите паску, Бог вас точно пробачить, а ось COVID-19, який є атеїстом, точно цим скористається. Напевно, не потрібно йти в таке велике скупчення людей для того, щоб наражати себе на небезпеку", ‒ сказав міністр.
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Ситуація з COVID-19 в Україні - про що раніше повідомлялося:
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 лютого оголосив про те, що Уряд прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантинний режим в Україні до 1 травня 2021 року.
- В Україні з 24 лютого у зв'язку із заходами, пов'язаними з реалізацією адаптивного карантину, країну знову розділили на епідеміологічні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону. Червона зона вводиться в тих регіонах, містах і районах, де фіксується підвищений рівень захворюваності COVID-19.
- Глава МОЗ Максим Степанов 13 квітня розповів про те, що Україна вийшла на пік третьої хвилі COVID-19, а ситуація із захворюваністю коронавірусною інфекцією поступово стабілізується.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 19 квітня попередив, що МОЗ очікує після Великодня новий спалах захворюваності коронавірусом. Новий спалах коронавірусної інфекції може статися через 3-4 тижні.