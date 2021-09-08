Понад 10 млн щеплень від COVID: у МОЗ України відзвітували про успіхи вакцинації

Вже 10 млн щеплень від COVID зробили в Україні / Reuters

На сьогодні в Україні зроблено понад 10 млн щеплень проти коронавірусу, що викликає хворобу COVID-19. Понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн осіб – дві дози вакцини.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, наразі Україна вийшла на показник в 3,5 млн щеплень на місяць і забезпечила доступ до вакцини для всіх охочих. Тепер головне – бажання українців прийти в пункт щеплення.

"Наразі, в Україну доставили понад 20 млн доз вакцин різних виробників, з них майже 12,6 млн доз закуплені коштом держбюджету, понад 4,3 млн поставлено в межах ініціативи з рівного доступу до антиковідних вакцин COVAX, а більш ніж 3,3 млн отримано як гуманітарну допомогу від країн ЄС", – написав Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив міністр, першу дозу вакцини від COVID-19 отримали 74% медичних працівників, а двома дозами щепилися 57%. Крім того, першою дозою вакциновано понад 40% працівників сфери освіти, дві дози отримали 30%.

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Вакцинація в Україні

В Україні з 21 липня стартував п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення можуть отримати всі охочі українці віком від 18 років, іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи в статусі біженця.

Нагадаємо, в Україні вже створили майже 200 центрів вакцинації населення (ЦВН) проти коронавірусу. Записатися на вакцинацію до пунктів щеплення можна, зателефонувавши в реєстратуру медзакладу. Також за телефоном чи онлайн можна записатися до центру масової вакцинації. Водночас у пунктах та центрах вакцинації буде діяти і жива черга.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я зробила невтішну заяву про рівень захворюваності коронавірусом. В Організації акцентували, що світ перейшов на плато і воно знаходиться на досить високому рівні. Щодня у світі фіксується близько 4,5 млн випадків інфекції COVID-19. Щодня від неї помирає 72-78 тисяч людей.