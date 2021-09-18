Понад 100 одиниць техніки і вертольоти: Україна провела масштабні бойові навчання біля кордонів РФ

Бойові підрозділи України проводили навчання проти умовної ворожої ДРГ / mvs.gov.ua

Служба безпеки України спільно з ЗСУ, Нацгвардією, Нацполіцією та іншими підрозділами провели масштабні військові маневри у Чернігівській та Сумській областях неподалік кордонів з Росією. У рамках навчань, спрямованих на нейтралізацію "ворожих диверсійних груп", були задіяні понад 100 одиниць техніки, бойові вертольоти і понад 1,5 тисяч осіб.

Як повідомляє пресслужба МВС, підрозділи СБУ і МВС провели великі військові навчання у Чернігівській і Сумській областях неподалік від північних кордонів з РФ. Метою маневрів стало відпрацювання варіантів з нейтралізації "ворожих ДРГ".

Згідно зі сценарієм, у Чернігівській області була розкрита ДРГ противника, яка нібито готувалася до проведення терактів у прикордонних районах на стратегічно важливих об'єктах. "Диверсанти" працювали над закладанням зброї, боєприпасів, вивчали місцевість, режим охорони і "закладали міни" біля міжнародного пункту пропуску Сеньківка.

Навчання щодо боротьби з умовною ДРГ / mvs.gov.ua

Навчання щодо боротьби з умовною ДРГ / mvs.gov.ua

Навчання щодо боротьби з умовною ДРГ / mvs.gov.ua

Після того, як умовна "ДРГ" помітила переслідування, вона намагалася з боєм здійснити прорив через блокпост у напрямку кордону України.

Реклама

У навчальних маневрах взяли участь понад 1,5 тисяч осіб та понад 100 одиниць техніки. На бойових тренуваннях перевірялися навички оперативно-розшукової, контррозвідувальної та фільтраційної роботи з метою знешкодження умовного противника.читайте такожЗброя та бронетехніка СБУ вже на місці: Україна оголосила про масштабні бойові навчання на Донбасі

Навчання щодо боротьби з умовною ДРГ / mvs.gov.ua

У навчаннях брали участь підрозділи Служби безпеки України, Збройних сил України, Нацгвардії, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, а також кінологи.

Підкреслюється, що під час навчань перевірялися механізми взаємодії відомств з метою грамотного протистояння можливим терактам і диверсіям.

Військові навчання України

20 вересня у Львові мають відбутися спільні військові навчання України та країн Північноатлантичного альянсу RAPID TRIDENT-2021. У бойових навчальних маневрах, які триватимуть до 1 жовтня, візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн блоку безпеки Заходу і країн-партнерів. Серед них США, Канада, Британія, Грузія, Туреччина і Польща. Згідно з планами, на навчаннях вперше проведуть тактичні маневри багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також планується проведення стрибків десантників України і США з літака С-130.

У період з 22 по 30 вересня на території України ЗСУ та НАТО проведуть спільні бойові навчання Об'єднані зусилля-2021. Маневри відбудуться на всіх українських полігонах, а також в акваторіях Азовського і Чорного морів. Очікується, що в заходах братимуть участь 15 країн.