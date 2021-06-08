Понад 20 злочинів: на Київщині копи сцапали шахрайку-рекордсменку

На Київщині копи сцапали шахрайку-рекордсменку / Нацполіція по Київській області

В Київській області затримали шахрайку-рецидивістку, якій закидають понад двадцять злочинних епізодів. Про це повідомляють у прес-службі Нацполіції по Київській області.

Як кажуть копи, прикидаючись співробітницею енергетичної компанії, шахрайка вводила в оману продавців магазинів і аптек, привласнювала їх речі: ювелірні прикраси, гроші і мобільні телефони.

"Жінка розповідала, що найближчим часом буде подано напругу в 40 000 вольт, а тому необхідно всі прикраси або інші металеві предмети зняти і покласти в темний пакет, інакше вони почорніють. Потім жінка забирала пакет з речами і зникала в невідомому напрямку", — заявив керівник Київської обласної поліції Андрій Небитов.

Жінка привласнювала ювелірні прикраси інших людей / Нацполіція

За його словами, в середині травня в поліцію почали надходити повідомлення від громадян про те, що їх обдурила невідома жінка. Історії постраждалих були схожі, прикмети аферистки, надані ними, збігалися.

Крім того, правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисниці. Шахрайкою виявилася 43-річна уродженка Луганської області, яка не має постійного місця проживання-раніше неодноразово судима. Під час особистого огляду поліцейські вилучили у зловмисниці мобільні телефони та золоті прикраси в якості речдоків.

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Нагадаємо, раніше в Києві відкрили кримінальне провадження щодо 18-річної дівчини, яка розмістила оголошення про продаж спецквитків для проїзду в громадському транспорті під час локдауну.

Вартість спецпропуску становила 200 гривень

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України (підробка офіційного документа),