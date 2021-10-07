"Хворі в коридорі, всім потрібен кисень": у Мелітополі швидкі привозять COVID-хворих кожні 10 хвилин

Ковідний госпіталь в Мелітополі працює вже в чотирьох будівлях / Фото Reuters

У Мелітополі Запорізької області - критична ситуація із захворюваністю на коронавірус. Ковідний госпіталь працює вже в чотирьох будівлях.

За даними станом на ранок 6 жовтня, стаціонарне лікування отримували 277 пацієнтів. На допомогу Мелітополю відкривають ковідний госпіталь в Якимівці, повідомляє РИА Мелітополь.

Місцева жительки Катерина Мелінічук, яка привезла в лікарню а свою мати, хвору на коронавірус, описала ситуацію з СOVID-19 в місті.

"Сьогодні оформляла маму в інфекціонку. Швидка допомога підвозить хворих кожні 10 хвилин. Місць не вистачає. Медперсол працює на знос... Хворі лежать навіть у коридорі! Всім потрібен кисень. Таку картину бачила лише по телевізору! Бережіть себе", - зазначила жінка.

Згідно з СOVID-статистикою, опублікованою на сайті міськради Мелітополя, за результатами лабораторних досліджень від 1 та 2 жовтня зареєстровано 264 нових випадків захворювання на коронавірус серед мешканців міста, з них - двоє дітей.

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Станом на 6 жовтня 2021 року, всього в місті Мелітополі зареєстровано 9525 підтверджених випадків СOVID-19 серед городян, з них 417 - діти.

Як повідомляв Главред, станом на ранок четверга, 7 жовтня, коронавірус в Україні за добу виявили у 15 125 жителів країни. У Запорізькій області виявили 742 випадки зараження.

Нагадаємо, з 7 жовтня в Мелітополі Запорізької області посилять карантинні заборони. Зокрема, не пускатимуть у громадський транспорт громадян без сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування.

Крім того, перевезення здійснюватимуть за скороченим графіком лише в певний час.