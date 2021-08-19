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Хворим на штам Дельта в Україні може не вистачити кисню - лікар

19 серпня 2021, 09:21

Раніше для лікування COVID-пацієнтів була потреба в подачі кисневої суміші зі швидкістю 10 л/хв. З Дельтою ця швидкість збільшується від 40 до 60 л/хв.

коронавірус, лікарня
Штам Дельта стало складніше лікувати / Reuters

Україні загрожує новий сплеск захворюваності на коронавірус через штам Дельта - він агресивніший, заразніший та вражає молодих людей і дітей. Лікар-епідеміолог Сергій Кравченко зазначив, що штам Дельта складніше лікувати і в Україні може виникнути проблема з нестачею кисню для хворих.

Медик зазначив, що в Україні 40 тисяч ліжок, які забезпечені доступом до кисневого концентратора або до кисневої магістралі, передає Obozrevatel.

"Проблема полягає в тому, що штам Дельта стало складніше лікувати. Раніше для лікування пацієнтів з коронавірусом була потреба в подачі кисневої суміші зі швидкістю 10 літрів в хвилину. З Дельтою ця швидкість збільшується від 40 до 60 літрів на хвилину", - розповів епідеміолог.

"Кисневі концентратори, які використовувалися у нас в минулому році, давали саме такий потік кисневої суміші. Зараз їхньої потужності може не вистачити. З Дельтою ця швидкість збільшується від 40 до 60 літрів на хвилину" - додав Кравченко.

Дивіться відео: як розвиватиметься ситуація з коронавірусом в Україні, спрогнозував голова МОЗ Віктор Ляшко.

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Як повідомляв Главред, восени штам коронавірусу Дельта домінуватиме не лише в Європі та в Азії, але і в Україні. Він витіснить інші штами, заявив лікар-епідеміолог Сергій Кравченко. За його прогнозом, через Дельта-штам восени і взимку на Україну чекають нові локдауни.

Штам Дельта в Україні - про що раніше писав Главред:

Епідеміологи прогнозують, що кількість хворих на коронавірус в Україні почне відчутно зростати. Як заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, в країні Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу Дельта підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом з матір'ю.

В Одеській області в дитячому таборі Молода гвардія, де був зафіксований спалах коронавірусу, у дітей та вихователів підтвердився Дельта-штам коронавірусу.

Тим часом учені пояснили, чи можна заразитися штамом Дельта від вакцинованих.

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