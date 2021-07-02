Експерти: більше половини продаваного українцям масла - підроблене

Більше половини продаваного українцям масла - підроблене / Reuters

Більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом. Про це свідчать дані свіжого дослідження центру ТЕСТ, повідомляє портал Сьогодні.

Причому, кажуть експерти, набагато частіше можна наштовхнутися на Масляну підробку на ринках і в маленьких магазинах.

Для виробництва 200 грамів масла необхідно чотири літри молока. Тобто, в середньому вартість пачки становить від 50 гривень. Дешевше справжнє масло коштувати просто не може. Журналісти виявили в одному з невеликих магазинів масло за ціною півкіло за 65 гривень. "Просимо продавця показати нам супровідні документи. За законом, вони доступні для всіх бажаючих. Але знайти їх чомусь не вдається. Чекаємо 15 хвилин - марно", - розповіли журналісти.

Крім того, кажуть експерти, виробники фальсифікату багато випускають нібито білоруським маслом. Найчастіше вони використовують бренди, яких в Білорусі немає в принципі. Мовляв, українці звикли, що білоруська продукція на основі молока – завжди якісна.

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