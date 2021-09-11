Понад половина українців допускає повномасштабну війну з Росією - опитування

Українці вважають, що існує ймовірність повномасштабної війни України з Росією / УНІАН

У п'ятницю, 10 вересня, президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни Росії та України. Українці також погоджуються, що така імовірність існує. Таку думку висловили громадяни, яких опитали в прямому ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Під час політичного ток-шоу глядачам поставили запитання: "Чи є реальна ймовірність повноцінної війни з Росією?". На що 57% респондентів відповіли ствердно. При цьому 43% опитаних вважають, що такої загрози не існує.

читайте такожУ Держдумі РФ розповіли, за якої умови почнеться війна Росії проти УкраїниДо кінця програми з'явилися нові результати голосування, згідно з якими 65% українців висловилися, що ймовірність повномасштабної війни інсує, а 35% заявили, що Росія не піде на нашу країну повномасштабною війною.

Як повідомляв Главред, в ході форуму YES Brainstorming Володимир Зеленський сказав, що військовий сценарій розвитку подій - найстрашніший для України.

"Вважаю, що це буде найбільша помилка РФ. Після цього ніколи не існуватиме сусідства РФ, України та Білорусі. Це найстрашніше, що може бути, але, на жаль, така ймовірність існує", - сказав президент.

Коментуючи заяви Зеленського, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що офіційна Москва "з жалем" ставиться до заяви українського лідера. У Кремлі вважають такий сценарій очікуваннями з області "апокаліпсису".