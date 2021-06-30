Велике звільнення: з Нацбанку звільняється цілий департамент

Представники НБУ заявили про "централізацію прийняття рішень в одних руках".
Ціла команда керівників Департаменту ліцензування Національного банку України у середу, 30 червня, подала у відставку. Про це в Facebook повідомив глава відомства Олександр Бевз.
"Ми щиро любимо НБУ і хочемо в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи поки неможливо. Централізація прийняття рішень в одних руках, Заміна колегіальності директивним прийняттям рішень неприпустимі в роботі Національного банку України. Сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері і регулюванні небанківського сектора", – написав Бевз.
Також він зазначив, що повноваження керівників департаменту пов'язані з "критично важливою частиною НБУ". Саме ооні відповідають "за доступ на ринок нових компаній, узгодження керівників банків, дозволу на покупку банків і фінансових компаній, а також на злиття і поглинання".
"Ми відмовляємося відступати від принципів, тому що розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе, – додав Бевз.
Звільняються дев'ять співробітників департаменту:
- Директор департаменту Олександр Бевз
- Заступник Директора Катерина Жебанова
- Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко
- Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль
- Начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк
- Заступник начальника експертно-аналітичного управління Дар'я Дашкевич та експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженков.
Пізніше в прес-службі Нацбанку повідомили, що Департамент продовжить роботу в штатному режимі. Більш того, буде призначений новий глава департаменту і глави підрозділів. Однак звинувачення в директивності прийняття рішень в НБУ спростували.
"Налагоджені прозорі процеси мінімізують ризики стороннього впливу на операційну діяльність Департаменту. Для НБУ пріоритетом є збереження колегіального підходу при прийнятті рішень, при якому розбіжності в експертних позиціях стають основою для професійних дискусій, а не публічних звинувачень", – відповіли в НБУ на запит видання LIGA.net.
Що відомо про цензуру в НБУ:
1 липня минулого року у зв'язку з політичним тиском на Нацбанк подав у відставку екс-глава НБУ Яків Смолій. На його місце прийшов Кирило Шевченко. Таким чином в керівництві НБУ з команди Смолія залишилися тільки заступники голови НБУ Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб. Однак у жовтні Рада НБУ висловила їм недовіру і звинуватила в порушенні політики "єдиного голосу". Рожкова заявила, що вся причина в її "спілкуванні зі ЗМІ". Незабаром її повноваження скоротили. Однак на цьому вона не зупинилася і в березні поточного року заявила "про цензуру в НБУ".