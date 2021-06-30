Велике звільнення: з Нацбанку звільняється цілий департамент

Департамент НБУ подав заяви на звільнення / Facebook

Ціла команда керівників Департаменту ліцензування Національного банку України у середу, 30 червня, подала у відставку. Про це в Facebook повідомив глава відомства Олександр Бевз.

"Ми щиро любимо НБУ і хочемо в ньому працювати. Однак, продовження нашої роботи поки неможливо. Централізація прийняття рішень в одних руках, Заміна колегіальності директивним прийняттям рішень неприпустимі в роботі Національного банку України. Сьогодні НБУ далеко відійшов від цих стандартів. Це загрожує відкатом реформ у банківській сфері і регулюванні небанківського сектора", – написав Бевз.

Також він зазначив, що повноваження керівників департаменту пов'язані з "критично важливою частиною НБУ". Саме ооні відповідають "за доступ на ринок нових компаній, узгодження керівників банків, дозволу на покупку банків і фінансових компаній, а також на злиття і поглинання".

"Ми відмовляємося відступати від принципів, тому що розуміємо, до яких наслідків для країни це призведе, – додав Бевз.

Звільняються дев'ять співробітників департаменту:

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Директор департаменту Олександр Бевз

Заступник Директора Катерина Жебанова

Начальник управління ліцензування банків та кредитних спілок Дмитро Ткачук та його заступник Богдан Ільченко

Начальник управління ліцензування страхових компаній Дмитро Смаль

Начальник управління ліцензування фінансових компаній Вадим Романюк

Заступник начальника експертно-аналітичного управління Дар'я Дашкевич та експерти цього управління Євген Воробйов і Стефаній Дженков.

Пізніше в прес-службі Нацбанку повідомили, що Департамент продовжить роботу в штатному режимі. Більш того, буде призначений новий глава департаменту і глави підрозділів. Однак звинувачення в директивності прийняття рішень в НБУ спростували.

"Налагоджені прозорі процеси мінімізують ризики стороннього впливу на операційну діяльність Департаменту. Для НБУ пріоритетом є збереження колегіального підходу при прийнятті рішень, при якому розбіжності в експертних позиціях стають основою для професійних дискусій, а не публічних звинувачень", – відповіли в НБУ на запит видання LIGA.net.

Що відомо про цензуру в НБУ:

1 липня минулого року у зв'язку з політичним тиском на Нацбанк подав у відставку екс-глава НБУ Яків Смолій. На його місце прийшов Кирило Шевченко. Таким чином в керівництві НБУ з команди Смолія залишилися тільки заступники голови НБУ Катерина Рожкова і Дмитро Сологуб. Однак у жовтні Рада НБУ висловила їм недовіру і звинуватила в порушенні політики "єдиного голосу". Рожкова заявила, що вся причина в її "спілкуванні зі ЗМІ". Незабаром її повноваження скоротили. Однак на цьому вона не зупинилася і в березні поточного року заявила "про цензуру в НБУ".