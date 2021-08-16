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Бонуси в обмін на щеплення від COVID-19: МОЗ поставив умову українцям

16 серпня 2021, 18:10

Влада вивчає можливість припинення роботи гуртожитків через коронавірус в Україні.

Кузина
В Україні продовжиться вакцинація працівників критичної інфраструктури - Кузін / УНІАН

Бонуси та привілеї в Україні для тих, хто зробив щеплення від COVID-19, з'являться тільки тоді, коли прищепляться 50% населення. При цьому влада наразі розглядає можливість закриття гуртожитків, де мало вакцинованих людей. Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

У інтерв'ю виданню Укрінформ він розповів про те, що жодних привілеїв ні для кого не буде допоки, доки не вакцинується половина населення в Україні. Як тільки 50% зроблять щеплення, то влада, можливо, буде готова розглянути таку можливість.

читайте такожРобота шкіл, транспорт і бонуси для прищепившихся від COVID-19: яким буде новий локдаун в Україні"Коли ми знаходимося на рівні вакцинації 10% однією дозою, 7-8% двома дозами, то це наднизькі цифри для того, щоб ми навіть розмовляли про якісь преференції. Принаймні ми повинні дійти до позначки в 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб вони прийшли до пунктів вакцинації, або регулювати питання доступу до якихось публічних заходів, або регулювати користування громадськими послугами", - зазначив Кузін.

За його словами, наразі держава ставить перед собою завдання завершити вакцинацію працівників критичної інфраструктури. Зокрема, працівників сфери громадського транспорту та медпрацівників.

"Наразі МОЗ більше фокусуватиметься на стимуляції тих людей, які є працівниками критичної інфраструктури, доприщеплювати їх до мінімально рекомендованих рівнів. Йдеться про працівників транспорту, медичних працівників", - додав Кузін.

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Крім того, за його словами, влада прагне вирішити проблему зі спалахами коронавірусної інфекції в гуртожитках. Багато студентів не можуть робити щеплення, тому що не досягли 18 років. Не виключено, що гуртожитки, де проживає мала кількість вакцинованих людей, можуть припинити свою роботу.читайте такожПід ударом - школи, кафе і транспорт: на Україну очікують обмеження для тих, хто не прищепився від COVID-19

"...І ми наразі обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках... Скоро ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо впроваджувати. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде впроваджуватися з листопада, або – з грудня. Один випадок інфікування в гуртожитку - це по суті самоізоляція для всіх жителів, і на 14 днів. Невже краще жити в закритому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?"– підкреслив Ігор Кузин.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні можуть дозволити роботу торговельно-розважальних центрів за спеціальною системою. Йдеться про дозвіл працювати закладам у тому випадку, якщо 80% їх співробітників зробили щеплення від COVID-19.

Бонуси для тих, хто зробив щеплення від коронавірусу

У середині липня в МОЗ заявляли, що в майбутньому в Україні можуть запустити систему так званих внутрішніх COVID-паспортів, а кафе, ресторани і ТРЦ зможуть відвідувати тільки особи, які вакцинувалися від коронавірусу.

Головний санлікар ігор Кузін уточнив, що подібні рішення є прерогативою уряду. Втім, за його словами, заходи, згідно з якими розважальні заклади відвідуватимуть лише вакциновані, можуть запровадити під час локдауну в Україні.

МОЗ новини України Ігор Кузін вакцинація від коронавірусу
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