Боротьба, удари з ніг і наручники: в Умані п'яна жінка вкрала самокат і влаштувала бійку з поліцією

П'яна жінка віддавати самокат не збиралася / Соцмережі

У Черкаській області, місті Умань, 32-річна жінка в стані алкогольного сп'яніння знайшла біля входу до кафе електросамокат. Їй здалося, що транспортний засіб нікому не належить, тому вона вирішила залишити його собі. Господарям самокат віддавати вона не хотіла, а на прибувших на місце події поліцейських накинулася з кулаками. Даму, що активно махала ногами, довелося заспокоювати за допомогою сльозогінного газу і наручників.

Як повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Черкаської області в Facebook, жінка побачила самокат біля кафе і вирішила, що транспортний засіб нікому не належить, і можна забрати його собі. Власники самоката - відвідувачі кафе - сказали дамі, що самокат треба повернути, на що отримали порцію нецензурної лексики.читайте такожКидалася в бійку і погрожувала вбити сина: п'яна мати "забула" дитину в садку

У ситуацію втрутилися правоохоронці, проте жінка накинулася на них з кулаками. Далі даму, яка активно махала ногами по поліцейських, довелося заспокоювати за допомогою наручників і сльозогінного газу.

Щодо жінки було складено адміністративний протокол за статтею 173-дрібне хуліганство. Втім, навряд чи її серйозно покарають, тому що власники електросамокату вирішили не писати заяву про викрадення.

Нагаємо, у Києві 4 липня сталася масова бійка за участю 10 осіб. Один з учасників під час бою впав на асфальт, після чого його били у той момент, коли він лежав.