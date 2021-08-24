"Бореться": Ющенко розповів про стан здоров'я Кравчука

Леонід Кравчук переніс операцію / УНІАН

Колишній президент України Віктор Ющенко розповів про стан здоров'я першого президента України Леоніда Кравчука, який переніс операцію на серці.

Як пише УНІАН, за словами Ющенка, 87-річний Кравчук сильний і бореться.

"Бореться... Леонід Макарович сильний. І той іспит, який перед ним постав, - я переконаний, що він його на лопатки покладе, та й все", - сказав Ющенко.

Стан здоров'я Леоніда Кравчука

У травні 2017-го, в Інституті серця Кравчуку проводили стентування судин. Лікарі тоді говорили, що для нього це була перша така операція на серці. Після неї політик жартував: "знаєте, ось як чайник накипає, коли погана вода і його потрібно чистити, так і тут".

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29 червня 2021 року стало відомо що Кравчука госпіталізували і зробили операцію на серці.

У пресі з'явилася інформація, що хірургічне втручання пройшло успішно, і Кравчук відновлюється в клініці. Також говорилося про те, що операція була планова.

Пізніше стало відомо, що стан Леоніда Кравчука погіршився. При цьому його рідні заборонили лікарям що-небудь коментувати. Колишнього президента підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, крім самого факту хірургічного втручання.