Боррель зробив заяву через ситуацію на Донбасі та агресію РФ

Боррель висловився про ситуацію на Донбасі / Reuters

Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу обговорять на найближчому засіданні ескалацію на Донбасі і нарощування російських військ біля кордонів України.

"Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. З серйозною стурбованістю стежу за російською військовою активністю навколо України. Будемо далі обговорювати з Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на наступному засіданні", - сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Водночас у пресслужбі міністерства закордонних справ України заявили, що глава МЗС України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час телефонної розмови обговорили агресію Росії на Донбасі і в Криму.

Боррель запросив українського колегу взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.

Кулеба поінформував співрозмовника про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській областях і в Криму, небажання РФ підтвердити прихильність режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів, та інтенсивне поширення дезінформації.

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"Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу в незмінній підтримці ЄС суверенітету і територіальної цілісності України: "Європейський союз з вами", - підкреслили в МЗС.

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