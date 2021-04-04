Боррель зробив заяву через ситуацію на Донбасі та агресію РФ

В ЄС запевнили Україну в підтримці територіальної цілісності.
Міністри закордонних справ 27 країн Євросоюзу обговорять на найближчому засіданні ескалацію на Донбасі і нарощування російських військ біля кордонів України.
"Розмовляв з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. З серйозною стурбованістю стежу за російською військовою активністю навколо України. Будемо далі обговорювати з Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на наступному засіданні", - сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками телефонної розмови з главою МЗС України Дмитром Кулебою.
Водночас у пресслужбі міністерства закордонних справ України заявили, що глава МЗС України Дмитро Кулеба і високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель під час телефонної розмови обговорили агресію Росії на Донбасі і в Криму.
Боррель запросив українського колегу взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня.
Кулеба поінформував співрозмовника про дестабілізуючі дії Росії, зокрема системне загострення ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській областях і в Криму, небажання РФ підтвердити прихильність режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів, та інтенсивне поширення дезінформації.
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"Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу в незмінній підтримці ЄС суверенітету і територіальної цілісності України: "Європейський союз з вами", - підкреслили в МЗС.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Бойовики 26 березня обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Пізніше Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. В ході дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.