"Борщ або смерть": хитра бабуся в Києві вдень "косить" гроші з перехожих, а вночі губить цуценят

Бабуся погрожує смертю за невиконане бажання / скріншот

У центрі Києва, на вулиці Володимира Антоновича, орудує бабуся, яка спочатку просить підвезти її, а потім не відстає з проханням "купити їй чогось "солоденького", інакше вона нібито помре від діабету.

Про це в Facebook написав Роман Пелех.

Відзначається, що у вівторок, 20 липня, літня жінка звернулася до перехожого і попросила його викликати таксі.

"Виходжу з двору і бачу: літня жінка стоїть і в три погибелі скрутилася, і не може до поручня дотягнутися, років під 90 їй. А там підйом і трохи важко підніматися. Я кажу: "Допомогти Вам?". Вона каже: "Виклич мені таксі, тому що я, внучок, вмираю, у мене діабет, то мені терміново щось солодке треба з'їсти", - розповів Пелех.

Чоловік змилувався над бабусею і купив їй морозиво, яке та миттєво з'їла. Щоб не витрачати час він вирішив сам підкинути "нещасну".

Реклама

Дорогою з'ясувалося, що прямує бабуся не куди-небудь, а в шикарний ресторан "Пузата хата". А ще їй раптом сильно захотілося борщу. Свій вибір вона аргументувала тим, що вдома голодує через родичів, які нібито намагаються її отруїти.

Ці деталі з'ясували в 40-хвилинному заторі, в якому застряг чоловік разом з бабулею.

Однак до "Пузатої хати" вони все ж дісталися. Але на цьому вимагання бабусі не закінчилися. Жінка попросила допомогти їй піднятися в заклад, а потім наказала купити борщу. І тут Роман Пелех зрозумів, що ним маніпулюють, однак перш, ніж покинути стареньку, все ж купив їй борщ. А по дорозі в машину згадав, що у літньої жінки був розкішний манікюр і ідеальні зуби.

Розповівши історію своєму знайомому, Пелех дізнався, що його недавня знайома, виявляється, зовсім і не жертва, а відома аферистка, у якої вдома живе 20 собак, а їх цуценят вона жорстоко вбиває і на зло сусідам підкидає трупи тварин в шахту ліфта.

Нагадаємо, раніше на Броварському проспекті в столиці пенсіонерку, яка просила милостині на прожиток під супермаркетом. Однак в кінці свого "робочого дня" вона поїхала на таксі, упакувавши машину сумками.

Перехожі намагалися присоромити пенсіонерку, проте вона у відповідь дорікнула їм в жадібності. Хоча не заперечувала, що жебракує.