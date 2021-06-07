Бійцівський собака напав і роздер 5-річного хлопчика під Черкасами

Собака покусала дитину / viche.ck.ua

5-річного хлопчика на Черкащині в селі Новоселиця покусала бійцівська собака. Як повідомляють місцеві ЗМІ, собака накинулася на дитину і зламала йому плечову кістку.

"Мати з дітьми тільки повернулися з прогулянки додому. Її син залишився на вулиці грати. Раптом до них у двір забігають 2 собаки породи стафф-тер'єр. Одна велика, інша поменше. Нападають на цього хлопчика. Мати вибігла на крик дитини і почала відганяти тварин. Одну собаку зуміла відігнати, а та, що більше, схопила хлопчика за плече і волочила по землі", — каже начальник сектору ювенальної превенції Звенигородського райвідділу поліції Тетяна Савонік.

Як виявилося, розлючену собаку зуміла відтягнути від хлопчика тільки його власниця, коли почула крики. Дитина лежала в калюжі крові з відкритим переломом.

"У хлопчика численні укушені рани і відкритий перелом плечової кістки. Зараз він перебуває в лікарні Черкас. Власниця тварини живе неподалік від місця, де стався інцидент. Ні вольєра, ні чогось іншого у неї немає. Тримає в сараї або в будинку. Коли виходить на вулицю вони у неї гуляють. Запевняє, що стежить за ними. Дивується, чому собаки напали на дитину", - розповідає Тетяна Савонік.

читайте такожНаколота ручка: у Житомирі лікарі витикали голкою кінцівку дитині

Хлопчика з Катеринопільської лікарні перевели до Черкас. Він втратив багато крові, але його стан вдалося стабілізувати.

Повідомляється, що власнику собаки можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Крім цього тварин у жінки можуть вилучити.

Раніше Главред повідомляв, що в Одесі в дельфінарії Немо один з дельфінів раптово напав і вкусив маленького хлопчика.

Інцидент стався під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин - хлопчик довелося накласти два шви після укусу.