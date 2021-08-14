Бійці ДСНС, які гасять пожежі в Греції, похизувалися накачаними торсами

Українські рятувальники допомагають гасити пожежі в Греції / facebook.com/DSNSKyiv

У Греції продовжують вирувати лісові пожежі. Згідно з даними Європейської інформаційної системи лісових пожеж EFFIS, з 29 липня до четверга, 12 серпня, було випалено понад сто тисяч гектарів. Допомогу в гасінні пожеж у Греції надають 22 країни, в зокрема і Україна.

У суботу, 14 серпня, Головне управління ДСНС України в Києві поділилося фотографією загону українських рятувальників, які вже впродовж тижня допомагають рятувати Грецію від вогню.

"Цими вихідними в Києві очікується підвищення температури повітря, тому не забувайте про капелюхи і про безпечний відпочинок. Тим часом у Греції справжня спека, а наші хлопці завжди у бойовій готовності та під наглядом лікаря медичного центру ДСНС України Євгенії Менжуліної. Нашим рятувальникам - сил у боротьбі з вогнем в Греції, а вам - безпечних і хороших вихідних", - побажали працівники ДСНС.

Рятувальники також показали, як гасили окремі осередки пожеж у лісових масивах поблизу населених пунктів Єлініка та Каматріадес.

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Лісові пожежі в Греції

У Греції масштабні лісові пожежі знищили ділянки лісу, спалили будинки, підприємства і змусили тисячі людей евакуюватися. 9 серпня прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вибачився перед співгромадянами через невдачі в ліквідації вогню.

Внаслідок пожеж в країні щонайменше три людини загинули, сотні втратили свої будинки.

Всього з початку року пожежі торкнулися 114 300 гектарів, більше половини з яких припали на острів Евбея.

За своїми масштабами і завданими збитками пожежа на острові Евбея, ймовірно, є найгіршою в історії країни. Вигоріло понад 500 тисяч акрів площі. Ця цифра може досягти 700 тисяч акрів. Це найбільші збитки в результаті однієї пожежі в історії країни.

Протистоять вогню на острові Евбея понад 800 осіб. Ще 680 пожежників, зокрема з-за кордону, гасять загоряння на півострові Пелопоннес.