Бійці ЗСУ показали, як росіяни і бойовики зміцнилися на Донбасі / скріншот з відео

Українські військовослужбовці з 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" опублікували у всесвітній мережі відео з насосною станцією, на якій терористи і російські військові в порушення норм міжнародного права облаштували бойові позиції. Як кажуть українські військові, станція розташована поруч з селищем шуми Донецької області і контролюється бойовиками.

26 березня саме з неї вони відкрили снайперський вогонь, в результаті якого загинули четверо українських військових.

В описі до відео йдеться, що станція забезпечує питною водою захоплені Донецьк, Горлівку, а також Маріуполь (який під контролем ЗСУ) і є цивільним об'єктом критичної інфраструктури.

Міжнародне гуманітарне право категорично забороняє використовувати подібні споруди як військовий об'єкт, йдеться в титрах. Однак у відео чітко видно вириті окопи.

"Розстрілювати поранених з об'єкта критичної інфраструктури, вбивати тих, хто поспішає пораненим на допомогу – це, без сумніву, поза правилами. Прекрасно знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони відчувають себе безкарними", - написали бійці ЗСУ

читайте такожУдар з небес: бійці ЗСУ ракетою потужно шарахнули по бойовиках

Нагадаємо, раніше повідомлялося: